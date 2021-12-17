點亮貓頭鷹守護原民區 高雄杉林大愛3米高大型燈飾超可愛

高雄市原民會今晚於杉林區大愛園區原住民文化公園舉辦「點亮原區 ithu（布農族語:貓頭鷹）守護」原住民法扶宣導暨社團成果展，現場由高市原民會主委阿布斯等人點亮3公尺高的貓頭鷹裝置燈飾，有望成為大愛小林社區一個新的打卡景點。

阿布斯表示，杉林大愛園區位於高雄市3個原民區桃源區、那瑪夏區、茂林區與都會區之間，莫拉克風災後，3原區部分族人皆搬遷到此，為擴大保障族人法律權益、降低文化與語言隔閡，已建置完整法律扶助，如網絡原鄉法律義診、法律訴訟補助等。

現場規畫社區主題特色攤區及市集，也邀原民社團上台表演，活動尾聲以「再現林下情歌」懷舊音樂會，藉歌聲彼此祝福。原民會表示，今年度與財團法律扶助基金會高雄分會、高雄市政府法制局分別於那瑪夏區、桃源區、茂林區三個原住民地區辦理共7場法律宣導活動，今天的成果展現場也設攤進行宣導。