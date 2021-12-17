因應春節嘉金航線增班 元月起從2班增為3班

因應鄉親往返台金及國內觀光旅遊需求，並為明年度春節疏運期預作準備，金門縣府今天宣布自明(111)年1月，再增加金門嘉義航線班機，由每周2班增為3班，也就是每周五、日調整為每周一、五、日飛行金門-嘉義往返1架次，有需求鄉親及旅客請多加留意及利用。

金門縣府今天表示，縣府持續協調民航局及航空公司等相關單位就台金航線班機進行調整建議，繼9月份疫情趨緩，重啟金門嘉義航線後，今宣佈金門嘉義航線班機增班。

對此，也有出力協調的立委陳玉珍表示，因應國內新冠肺炎疫情趨緩，台金航線運能逐步提升，北金、高金、中金、南金及嘉金往返航線陸續開放航班，以因應金門鄉親及國內觀光旅客之需求。其中嘉金航線部分，在她多次向民航局反映下，民航局已正式回函說明，嘉金航線將從明年元月起，從原本每週兩班增加為每週三班，以促進往來交通便利。

陳玉珍提到，新冠肺炎疫情影響台灣各地往來金門的交通。隨著疫情逐漸穩定，鄉親對往返台金空中交通的需求也日益增加。例如旅居嘉義的鄉親就多次向她陳情表示，不論是北金、高金或中金的航班不斷增班，但嘉金航線卻是從疫情爆發前的每天一航班往返，變成現今僅有每週五及週日往返一班次，交通極為不便，希望立委能代為向民航局及航空公司反映增班。