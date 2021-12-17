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高雄擬徵「囤房稅」 學者建議繼承或坪數大小要考量

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃捷（右四）今天在議會召開「房屋稅修正」公聽會，高雄科大科技法律研究所多位學生到場，年輕人對於「囤房稅」的議題相當有感。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃捷（右四）今天在議會召開「房屋稅修正」公聽會，高雄科大科技法律研究所多位學生到場，年輕人對於「囤房稅」的議題相當有感。記者徐白櫻／攝影

台積電帶動高雄房市交易熱絡，今年11月房屋買賣移轉棟數4175棟，創6年來單月最高紀錄，楠梓、橋頭公有地標售搶手，市長陳其邁宣布推動「囤房稅」，房屋稅修法尚未公布。專家學者認為，高雄幅員寬廣，打房時應考慮城鄉差距、繼承、取得成本與坪數大小等層面，另提供多屋族出租減稅優惠，避免轉嫁在租屋者身上。

高雄市應稅房屋約106萬戶，採單一稅率，其中八成是自用住宅，自用稅率1.2％、非自用1.5％。台北市、台南市採差別稅率，北市3房以上每戶3.6％、南市2至6戶各有不同稅率。陳其邁11月表態「房子是居住非投資炒作」，「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案下周送議會，將採差別稅率（囤房稅）。

自稱「買不起房子」議員黃捷今天在議會開公聽會，邀請市府局處與專家學者交換意見。地政局簡報指出，今年1月至10月，不動產買賣登記轉移件數4萬7365件，增加跟去年同期成長17.8％，不動產交易市場熱略，台積電設廠、低利、寬鬆貨幣吸引投資客，以及原物料上漲多重因素，皆推升房價上漲。

高雄科大科技法律研究所教授廖欽福表示，以車子與房屋比較，房屋稅、地價稅不高，台積電落地會拉高貧富差距，高雄幅員廣大，要針對不同區域、不同狀況做更細緻設計。高雄大學法律系助理教授張鈺光提醒，不管幾戶採累進稅率，定要做好配套，明星豪宅300坪算一戶、貧戶2、3坪套房也算一戶，這樣合理嗎？制定過程要思考購屋成本與坪數大小，稅基差異過大也要考量進去。

此外，身兼內政部住宅審議小組成員的屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩認為，以房價所得比來看，高雄房價算親民、漲幅也沒有台南多，高雄低度使用住宅集中在偏鄉，不少人平日上班住市區、假日返回鄉下，針對繼承來的房子或原鄉房子要剔除掉，自有特色部分要有例外規定。

OURs都市改革研究員廖廷輝表示，如何避免房東將賦稅成本轉嫁給房客，可採用「多屋重稅、出租減稅」等手法解套，市府須進行更詳細戶數統計，以訂出合理的稅率級距。

財政局長陳勇勝回應，基於「自住房屋不受影響」、「落實居住正義」、「不造成房東轉嫁賦稅給房客」三原則修法，未來稅收會運用在租金補貼、社會住宅或其他住宅政策預算；學者建議的繼承共同持有房屋、坪數大小等高雄特色均納入考量。

高市議員黃捷今天召開「房屋稅修正」公聽會，高雄科大科技法律研究所劉姓學生說，畢業後第一擔心就業問題，其次就會面臨高房價挑戰。記者徐白櫻／攝影
高市議員黃捷今天召開「房屋稅修正」公聽會，高雄科大科技法律研究所劉姓學生說，畢業後第一擔心就業問題，其次就會面臨高房價挑戰。記者徐白櫻／攝影

台積電 台南 黃捷

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