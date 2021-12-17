著眼國際穆斯林市場 3家廠商水產獲馬來西亞清真認證

高雄市海洋局今天上午於高雄麗尊酒店舉辦「高雄市水產品清真認證輔導計畫成果發表會」，海洋局副局長黃登福表示，清真認證是幫助業者取得進入他國清真市場的入場券，至今已有超過12家廠商100巷產品取得國際清真認證，今年也與馬來西亞方面合作，推廣至馬來西亞市場。

高雄市海洋局表示，全球穆斯林人口超過18億人，預估2060年將占全球人口約三分之一，高雄市海洋局與農委會漁業署2018年起共同輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，今年新增15項水產品，另外梓官區漁會、泉勝科技（媽媽魚）與天時福水產3家廠商、15項水產品更取得馬來西亞JAKIM清真認證。

現場除由海洋局頒發清真認證證書，輔導單位台灣清真認證產業有限公司也說明認證經過，並讓業者親自解說自家產品的優勢及特色。海洋局表示，清真水產品嚴格管控前端原料與終端食品加工處理過程，大幅降低食安影響，比市售食品多一道安全把關，穆斯林與一般民眾都可放心享用。

黃登福表示，清真認證輔導計畫透過循序漸進的輔導方式，如強化生產者產品自主管理責任、落實執行清真認證制度等面向，協助漁民及加工業者取得清真認證，今年也與馬來西亞的龍脈控股有限公司合作，透過雙方線上商務對接，將水產品推廣至馬來西亞市場，另也積極與國內銷售通路進行媒合。