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著眼國際穆斯林市場 3家廠商水產獲馬來西亞清真認證

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
台灣在地廠商泉勝科技（媽媽魚）透過高雄市海洋局輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。圖／高雄市海洋局提供
台灣在地廠商泉勝科技（媽媽魚）透過高雄市海洋局輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。圖／高雄市海洋局提供

高雄市海洋局今天上午於高雄麗尊酒店舉辦「高雄市水產品清真認證輔導計畫成果發表會」，海洋局副局長黃登福表示，清真認證是幫助業者取得進入他國清真市場的入場券，至今已有超過12家廠商100巷產品取得國際清真認證，今年也與馬來西亞方面合作，推廣至馬來西亞市場。

高雄市海洋局表示，全球穆斯林人口超過18億人，預估2060年將占全球人口約三分之一，高雄市海洋局與農委會漁業署2018年起共同輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，今年新增15項水產品，另外梓官區漁會、泉勝科技（媽媽魚）與天時福水產3家廠商、15項水產品更取得馬來西亞JAKIM清真認證。

現場除由海洋局頒發清真認證證書，輔導單位台灣清真認證產業有限公司也說明認證經過，並讓業者親自解說自家產品的優勢及特色。海洋局表示，清真水產品嚴格管控前端原料與終端食品加工處理過程，大幅降低食安影響，比市售食品多一道安全把關，穆斯林與一般民眾都可放心享用。

黃登福表示，清真認證輔導計畫透過循序漸進的輔導方式，如強化生產者產品自主管理責任、落實執行清真認證制度等面向，協助漁民及加工業者取得清真認證，今年也與馬來西亞的龍脈控股有限公司合作，透過雙方線上商務對接，將水產品推廣至馬來西亞市場，另也積極與國內銷售通路進行媒合。

馬來西亞龍脈控股有限公司執行董事許偉康表示，疫情期間的輔導認證相當辛苦，認證方代表入境台灣後，須先入住防疫旅館檢疫，課程也因中央防疫規定改以線上方式授予，業者為使認證過程順暢，在認證方訪廠前將認證資料備齊，並投入資金優化生產線以符合認證標準。

高雄梓官區漁會經高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。記者陳玫伶／攝影
高雄梓官區漁會經高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。記者陳玫伶／攝影
高雄在地水產商天時福水產透過高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。圖／高雄市海洋局提供
高雄在地水產商天時福水產透過高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導，取得馬來西亞JAKIM清真認證。圖／高雄市海洋局提供
高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，今年共有3家廠商15巷水產品取得馬來西亞JAKIM清真認證。記者陳玫伶／攝影
高雄市海洋局與農委會漁業署共同輔導高雄市優質水產品進行清真認證計畫，今年共有3家廠商15巷水產品取得馬來西亞JAKIM清真認證。記者陳玫伶／攝影

馬來西亞 高雄市 穆斯林

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