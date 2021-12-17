陳其邁表彰績優導護志工 感性致謝說「愛您哦」

導護志工默默在各角落守護學童上下學安全，高齡88歲陳秀琴每天到大社國小當導護媽媽，她說，聽到孩子喊一聲「導護媽媽好」，就覺得人生很有代價。她獲選高雄市績優導護志工，由市長陳其邁頒獎表揚。

高雄市110年度各級學校導護志工暨推展志願服務績優單位表揚大會今天下午在樹德家商學生活動中心舉行，陳其邁、教育局長謝文斌到場表彰這群默默為校園付出的無名英雄。陳其邁更仿學童口吻向在場導護志工致謝，「辛苦了，謝謝您，愛您喔！」

陳其邁說，高雄有200所學校、5600名志工，他們在第一線風雨無阻維護孩子上下學交通安全，獲績優志工的陳秀琴阿嬤投入時數已破1000小時，88歲還在當學童的守護天使，傳為佳話。

他說，各級學校志工默默投入，做的事看似平常，平凡中見偉大，平凡偉大的故事會繼續流傳，陪孩子成長，也成為他們人生最美好回憶。

陳秀琴已升格為曾祖母，目前獨居，20年前遷居高雄大社區，便到大社國小當導護媽媽，二十年如一日。她每天清晨7點就到學校報到，守護學童上學安全，她說，這些孩子就像自己孫子，每次聽到他們喊聲「愛心媽媽早」，獲孩子尊重，就覺得人生很有價值，趁還能跑能走，想多為社會做點事。

在河堤國小當導護志工8年的陳良銘，住家與學校隔條馬路，原本當巡守隊志工的他，獲里長鼓勵幫忙當導護志工，他義不容辭，更要求校園一定要「零事故」。軍職退伍的高哲雄，兒子念幼稚園時就投入莒光國小導護志工行列，一做19年，自己孩子早就長大成人。