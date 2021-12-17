高雄旅展登場 逾300攤位祭好康搶年節寒假商機

高雄市旅行公會國際旅展今天登場，近320個攤位都推出好康大搶年節、寒假旅遊商機。交通部長王國材到場表示，盼透過精耕國旅，成為未來吸引國際旅客的新亮點。

2021高雄市旅行公會國際旅展17日至20日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近320個攤位參展。各攤位看好後疫情國旅商機，紛紛祭出優惠，大搶年節、寒假旅遊商機。

王國材、高雄市長陳其邁、高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良、台灣高鐵董事長江耀宗、中華航空總經理高星潢等人都到場參與。

王國材致詞指出，高雄國際旅展舉辦多年，已成為全國盛事。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情好轉，國旅正夯，國際旅遊雖還沒開放，但在業者努力下，精耕國內旅遊，導入精緻、深度旅遊方式及地點，希望能等國際開放時，成為吸引國際旅客的新亮點。

陳其邁表示，近期高雄觀光在振興五倍券、各部會加碼券，與在地高雄券助攻下，週末幾乎所有旅館、景點都客滿；很多有文化、古蹟等過去很難沉澱下來注意的景點，也都逐漸被注意到，代表台灣作為東南亞航空、海運相當重要的節點，觀光也非常有競爭力。

吳盈良說，今年國人雖然因疫情不能出國，但還是吸引很多國家參加旅展；國旅是旅展的主軸，邀請到國內多個公私單位，展出內容豐富、並有多種優惠，歡迎民眾踴躍參與。

主辦單位高雄市旅行商業同業公會表示，因應今年疫情對旅遊市場的變化，旅展現場推出許多後疫情國內旅遊優惠專案，都可延用到明年。

公會指出，今年高雄國際旅展於年底壓軸舉辦，業者看好國旅商機，現場旅行、飯店業者祭出多種優惠，客委會、農委會、各縣市政府、國家風景區等單位也大力推銷優質旅遊景點，台灣高鐵、中華航空及華信航空也推出超優惠「偽出國」套裝行程，並有多個外國也加入搶客。

陳其邁在現場接受媒體聯訪，被問及昨天有染疫漁工在收到COVID-19檢驗通知前即從高雄搭機飛往澎湖一事時表示，經匡列高雄有14人與這名漁工有接觸，核酸檢測（PCR）都是陰性，且患者Ct值從37到41，顯示病毒量不高；他判斷社區傳播風險很低，市民可放心。