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後疫情時代接軌國際 屏東日本連線觀光物產交流

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安（右），介紹縣府製作台日友好的口罩，戴起來猶如微笑，象徵台日情誼。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安（右），介紹縣府製作台日友好的口罩，戴起來猶如微笑，象徵台日情誼。記者劉星君／攝影

屏東縣政府日本旭川市今共同舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安、日本旭川市市長今津寬介，視訊致詞，並線上交換農特產品，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。

潘孟安說，基於國際人道救援、關懷精神，今年年初捐贈防疫物資，支援旭川市當地醫療院所，而在此契機下，和旭川市有了初步的接觸，透過線上觀光物產推介會，分享彼此的觀光景點、農特產品、探討未來合作方向，也希望未來將加深農業、文化及觀光等互動交流，深化台日友好關係。

即使面對疫情，屏縣府仍維持國際交流節奏，透過網路平台持續與國際接軌，潘孟安今也在視訊中感謝日本政府6度捐贈台灣共420萬劑疫苗，台日間溫暖關懷的情誼，不受疫情影響，網路打破時間空間的限制、縮短區域的距離，讓國際間的交流不因疫情中斷。

屏東縣府除以影片及簡報方式，向日本旭川市觀光物產業者介紹屏東水果、海鮮、農業產品、觀光文化、在地食物與自然景觀等，也將屏東果乾、巧克力、咖啡等寄到日本，讓日本現場業者品嘗屏東美食，感受屏東多一度的熱情。日本旭川市將當地梅酒、餅乾等，寄送到屏東，彼此試吃，了解當地特色。

今天線上推介會，業者們交流熱絡，日本觀光業者向屏東推薦旭川位於北海道，是日本著名的滑雪景點之一，邀請疫情結束後能到日本體驗和屏東不一樣的冬天風景。日本旭川市不靠海，屏東縣政府交旅處黃國維處長也特別推薦日本觀光業者，組團冬天到屏東來，體驗多一度的屏東溫暖。

屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安（前）、日本旭川市市長今津寬介（後方螢幕），視訊致詞，並線上交換農特產品。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與日本旭川市今舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安（前）、日本旭川市市長今津寬介（後方螢幕），視訊致詞，並線上交換農特產品。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 日本 疫情

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