後疫情時代接軌國際 屏東日本連線觀光物產交流

屏東縣政府與日本旭川市今共同舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光物產業者參與，分享當地觀光、農特產品特色，屏東縣長潘孟安、日本旭川市市長今津寬介，視訊致詞，並線上交換農特產品，互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日間情感。

潘孟安說，基於國際人道救援、關懷精神，今年年初捐贈防疫物資，支援旭川市當地醫療院所，而在此契機下，和旭川市有了初步的接觸，透過線上觀光物產推介會，分享彼此的觀光景點、農特產品、探討未來合作方向，也希望未來將加深農業、文化及觀光等互動交流，深化台日友好關係。

即使面對疫情，屏縣府仍維持國際交流節奏，透過網路平台持續與國際接軌，潘孟安今也在視訊中感謝日本政府6度捐贈台灣共420萬劑疫苗，台日間溫暖關懷的情誼，不受疫情影響，網路打破時間空間的限制、縮短區域的距離，讓國際間的交流不因疫情中斷。

屏東縣府除以影片及簡報方式，向日本旭川市觀光物產業者介紹屏東水果、海鮮、農業產品、觀光文化、在地食物與自然景觀等，也將屏東果乾、巧克力、咖啡等寄到日本，讓日本現場業者品嘗屏東美食，感受屏東多一度的熱情。日本旭川市將當地梅酒、餅乾等，寄送到屏東，彼此試吃，了解當地特色。