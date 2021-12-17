屏東購累積消費破10億 Gogoro中獎幸運兒今交車

屏東縣府搭配五倍券推出「屏東購好禮」，僅8周時間，活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，屏東購獎項提供iphone 13手機150台、Gogoro電動機車30台、台銀1兩重純金金牌6面、HONDA CRV休旅車4台及輕豪宅1戶等大獎；抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪親自頒贈給5名幸運得主，得獎者紛紛表示超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。

今天領獎的得主之一黃蕭小姐以紙本五倍券消費237元發票就抽中Gogoro機車，她開心的說，原本近日打算買Gogoro給剛回國的兒子，沒想到會幸運中獎，這是最好的歡迎禮物。

另一名得主陳宗志說，10月初剛好兒子回家，家中聚餐，就登錄屏東購的活動，也是登錄的第一筆資料，收到簡訊還以為是詐騙電話，全家人永遠記得那一天的美好記憶，增加這一輛車更可以延續這份喜悅。

巧合的是抽到Gogoro得主，有兩人都是同一天消費，一個在太平洋百貨的屏東驛站好正點消費，一個是在太平洋百貨的潮州驛站好正點用餐。

副縣長吳麗雪說，還沒抽到的朋友別氣餒，後續到明年4月每周都會抽出1台Gogoro、5台iPhone13及屏東飯店住宿券等，民眾只要於縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年4月30日止，越早登錄越有機會。