快訊

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告出資人找到了

桃園防疫旅館群聚案7例改本土確診！今增15例境外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東購累積消費破10億 Gogoro中獎幸運兒今交車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東購，抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪（左四）親自頒贈給5名幸運得主。記者劉星君／攝影
屏東購，抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪（左四）親自頒贈給5名幸運得主。記者劉星君／攝影

屏東縣府搭配五倍券推出「屏東購好禮」，僅8周時間，活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，屏東購獎項提供iphone 13手機150台、Gogoro電動機車30台、台銀1兩重純金金牌6面、HONDA CRV休旅車4台及輕豪宅1戶等大獎；抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪親自頒贈給5名幸運得主，得獎者紛紛表示超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。 

今天領獎的得主之一黃蕭小姐以紙本五倍券消費237元發票就抽中Gogoro機車，她開心的說，原本近日打算買Gogoro給剛回國的兒子，沒想到會幸運中獎，這是最好的歡迎禮物。

另一名得主陳宗志說，10月初剛好兒子回家，家中聚餐，就登錄屏東購的活動，也是登錄的第一筆資料，收到簡訊還以為是詐騙電話，全家人永遠記得那一天的美好記憶，增加這一輛車更可以延續這份喜悅。

巧合的是抽到Gogoro得主，有兩人都是同一天消費，一個在太平洋百貨的屏東驛站好正點消費，一個是在太平洋百貨的潮州驛站好正點用餐。

副縣長吳麗雪說，還沒抽到的朋友別氣餒，後續到明年4月每周都會抽出1台Gogoro、5台iPhone13及屏東飯店住宿券等，民眾只要於縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年4月30日止，越早登錄越有機會。 

城鄉發展處提醒，開獎後屏東購好禮網站及粉絲專頁將公告得獎者，得獎者在期限內提交領獎資料，經審核無誤後，活動小組將會通知領獎。歡迎大家持續消費，多多登錄，希望這一波振興消費活動可以讓屏東的經濟比往日更活絡。

屏東購，抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪（左四）親自頒贈給5名幸運得主。記者劉星君／攝影
屏東購，抽中Gogoro電動機車首批得主今現身領獎，由副縣長吳麗雪（左四）親自頒贈給5名幸運得主。記者劉星君／攝影

屏東縣 發票 電動機車

延伸閱讀

因應春節防疫 屏府增加防疫旅館、計程車

春節入境人潮 屏縣提醒居檢者「嚴防親友串門子」違者罰40萬

換個角度遊屏東 耶誕期間推出限定雙層巴士　

公投倒數屏東綠委辦說明會、掃街 藍營串連街頭拜票

相關新聞

第三個城市！寶可夢GO Tour結合明年高雄燈會 抓寶GO

台灣燈會明年將在高雄舉行，主辦的高雄市政府今天再釋出彩蛋，指寶可夢明年將結合台灣燈會舉辦「Pokémon GO Tour...

屏東購累積消費破10億 Gogoro中獎幸運兒今交車

屏東縣府搭配五倍券推出「屏東購好禮」，僅8周時間，活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，屏東購獎項提供iphone...

因應春節防疫 屏府增加防疫旅館、計程車

屏東縣政府為因應春節返國過年人潮，積極媒合旅宿業者與計程車投入行列，目前縣內有5間旅館共計394間房間提供；防疫計程車從...

高雄市府總預算未審完 議會明年1/3起開臨時會

高雄市議會定期會昨落幕，攸關明年市府運作的總預算案尚未審議。高市議會表示，今天上午召開程序委員會，決議明年1月3日起至2...

金門不動產公會捐贈285只住警器 免費送鄉親申請安裝

金門民眾注意囉！金門縣不動產開發商業同業公會日前召開會員大會，會中理事長王立邦宣布將捐贈消防局285只住警器，免費提供給...

金門旅遊振興券6.6萬份全數發完 縣府確定不加碼

金門縣政府推出的「金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，限量發送6萬6000份的旅遊振興券，原本估計在12月底才會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。