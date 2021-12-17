因應春節防疫 屏府增加防疫旅館、計程車

屏東縣政府為因應春節返國過年人潮，積極媒合旅宿業者與計程車投入行列，目前縣內有5間旅館共計394間房間提供；防疫計程車從4輛增加到22輛。

縣府今天召開記者會，副縣長吳麗雪表示，統計春節專案期間，已登記入住屏縣防疫旅館，截至13日，共計578人，其中75%選擇方案A（防疫旅館14天+7天自主管理），其次是方案C（10+4天居家檢疫+7），再其次方案B（7+7+7）。

吳麗雪表示，縣府會加強選擇方案C的查核，如提供不實COVID-19疫苗接種證明，可罰15萬元，並涉犯偽造文書刑責。

吳麗雪說，屏東縣春節專案期間回國人潮集中在1月3日至1月18日，防疫計程車由平時每天4輛，增加到每天22輛，針對屏縣防疫旅館選擇10+4或7+7檢疫，要返回於外縣市自宅檢疫的民眾，將會採跳表計費方式收費。

吳麗雪表示，農曆春節期間國人有走春拜年的習俗，要請居家檢疫者主動提醒親友，這段期間不要來家裡串門子，否則可罰新台幣40萬元。

交通旅遊處長黃國維表示，防疫旅館原本4間、210間房，已增加到5間394間房，由於住防疫旅館的時段不同，因此，目前量能足夠，如果防疫旅館數量不足，將住集中檢疫所。

衛生局長施丞貴表示，為確保選擇方案B及方案C民眾返家1人1室居家檢疫環境符合規定，屏東縣政府啟動聯合查核機制，將至居家檢疫者第2檢疫處所會勘，同時查核同住家人是否符合入境填報資料及是否完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打。

施丞貴說，如查核環境不符合1人1室原則，則居家檢疫者不可返家檢疫，將由交通旅遊處協助防疫旅館房間安排或由衛生局申請集中檢疫所安置。