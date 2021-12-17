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高雄市府總預算未審完 議會明年1/3起開臨時會
高雄市議會定期會昨落幕，攸關明年市府運作的總預算案尚未審議。高市議會表示，今天上午召開程序委員會，決議明年1月3日起至22日，連續召開二次臨時會，續審市府111年度總預算等議案。
經程序委員會決議自111年1月3日至12日，以及1月13日至22日，連續召開第3屆第8次及第9次臨時會，兩次臨時會日程均為10天。
議會指出，111年度總預算案分組審查，目前除財經委員會之外，其餘委員會均已審畢，程序委員會將財委會尚未完成部分，以及二、三讀會排入臨時會議程，並援例由110年財經委員會繼續完成分組審查。
議長曾麗燕主持程序委員會議，副議長陸淑美，以及童燕珍、曾俊傑、劉德林、鄭光峰、韓賜村、朱信強、陳善慧等議員出席。
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