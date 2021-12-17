第三個城市！寶可夢GO Tour結合明年高雄燈會 抓寶GO

台灣燈會明年將在高雄舉行，主辦的高雄市政府今天再釋出彩蛋，指寶可夢明年將結合台灣燈會舉辦「Pokémon GO Tour : Live」活動，這項吸引全球數千萬粉絲追逐的盛事，將為台灣燈會再創精采亮點。

寶可夢母公司Niantic明年將在高雄舉辦為期2天的「Pokémon GO Tour」活動，其中2月27日登場的「Pokémon GO Tour : Live」，高雄是全球「唯三」舉行的城市，另兩個舉辦國為墨西哥蒙特雷與阿拉伯聯合大公國阿布達比。

高市府今早表示，屆時將與寶可夢合作在愛河灣推出限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。副市長史哲說，燈會期間，遊客可透過虛擬補給站結合燈區場域捕捉寶可夢並，藉由線上線下虛實整合，產生一加一大於二效益。