金門不動產公會捐贈285只住警器 免費送鄉親申請安裝

金門民眾注意囉！金門縣不動產開發商業同業公會日前召開會員大會，會中理事長王立邦宣布將捐贈消防局285只住警器，免費提供給鄉親申請安裝，請鄉親記得向所在地的消防分隊提出申請，數量有限，送完為止。

有感於縣府團隊推廣住宅用火災警報器(簡稱住警器)不遺餘力，守護鄉親居家安全，金門縣不動產公會日前召開第六屆第三次會員大會的場合，特別舉行住警器捐贈儀式，縣長楊鎮浯偕同消防局長王世祿等主官(管)及承辦單位同仁出席。

會中，王立邦致贈放大版的住警器模型，由王世祿代表接受；楊鎮浯也頒發感謝狀給王理事長，感謝他們的義行，儀式簡單隆重。

楊鎮浯表示，截至今年的11月，金門縣住警器安裝率高達98.21%，歷年來成功預警已達19件（不包含未報案件數），有效偵知預警，減少住宅火災，成效卓著，鄉親申請住警器後，若符合資格條件，消防局會指派消防人員到府免費安裝住警器1只，歡迎民眾提出申請，但也呼籲鄉親能夠自發性增購安裝住警器，為家人啟動24小時不間斷之安全防護罩，及早發現火災，減少火災造成之人員傷亡及財產損失。

王立邦表示，公會這次捐贈住警器是希望藉此拋磚引玉，喚起社會大眾的公益善舉，共同建構安全無災害的生活環境空間，廣設住警器，以達到及早發現、及早反應、即時逃生，改善居家消防安全死角，減少住宅火災造成的傷害；因數量有限，故優先提供縣內弱勢族群(獨居老人、低收入戶等)申請。