金門旅遊振興券6.6萬份全數發完 縣府確定不加碼

金門縣政府推出的「金門369 來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，限量發送6萬6000份的旅遊振興券，原本估計在12月底才會發完，沒想到旅客太踴躍，在昨日已全數兌領完畢，最後1位超級幸運兒是來自台北市，曾在金門當過兵的林建宏，縣府觀光處表示，確定不會再加碼，預告接續將由系統抽出40位幸運金牌得主。

縣府觀光處長丁健剛表示，這項活動從11月1日起，每日兌領旅遊振興券遊客人數都相當踴躍，觀光處更在12月6日加開金門尚義機場服務櫃檯，讓遊客彈性選擇兌領地點。

丁健剛指出，金門旅遊振興券在11月5日首度突破千人大關達1224人，後續每日持續維持破千人次以上兌領人潮，在11月20日與27日更創下單日破2000人領券紀錄，這周進入兌領倒數計時階段，每日平均約有1500位的兌領人數。

幸運領到第6萬6000份旅遊振興券的林建宏昨天到清金門鎮總兵署兌領，林建宏說，他在民國84年抽到「金馬獎」來到金門當兵1年10個月，此次經由同事告知金門369旅遊振興活動，時隔26年再次踏上金門這塊土地，最想回到當年當兵駐守的軍營，也想再回味金門最有名的石蚵等海鮮佳餚。

對於觀光處的旅遊振興活動，地區商家普遍反映，「人潮就是錢潮，遊客領券後可有效提升消費動能」，希望可以再持續推出，讓旅遊人潮不減；領到券的遊客也都表示，領券後不會只有消費300元，絕對都是買好買滿，一定要把行李箱塞滿。