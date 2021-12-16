高雄輕軌挺進美術館站 陳其邁宣布：元月2日前全線免費

高雄市長陳其邁今天下午率眾試乘高雄輕軌C18至C20站，沿途欣賞鼓山至美術館風光，以軌道為畫布，配合環境運用幾何圖形彩繪地面的新軌道與眾不同，見證輕軌又往前挺進三站。市府宣布，C17至C20正式通車試營運，今天到元月2日，高雄輕軌全線免費搭乘；另有鑑於混凝土軌道恐造成民眾不熟悉而混淆，試營運期間加派人力維護交通安全。

新路線通車後，高雄輕軌營運路線從23站增為26站，串聯駁二至美術館站及台鐵車站，長度從12.8公里延長至14.7公里。陳其邁下午在鼓山站主持啟航儀式，偕立委李昆澤、中鋼董事長翁朝棟等人上車試乘，眾人對新路線滿意，也對工作人員說「辛苦了」。

陳其邁說，輕軌今天通車到C20美術館站，希望明年通車到C23站博愛路，從現在開始到明年1月2日全線免費，結合鐵道綠園道讓高雄成為更宜居城市；捷運將添購4台列車加入跨年疏運，屆時尖峰時間縮短至5分鐘一班車，服務時間延長至深夜2點。

輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20台鐵美術館等三站。捷運局指出，三站路段鄰近台鐵地下車站，因台鐵救災逃生需要，輕軌採全混凝土軌道設計，另考量混凝土軌道單調且辨識度較差，委託藝術家林熺俊設計地景特色，透過簡單幾何圖樣及色彩讓軌道增添藝文氣息，闡述大地、人文及愛河之間的互動情感。