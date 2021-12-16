供7萬4295人次隔離檢疫 陳其邁感謝高市防疫旅館

高雄市長陳其邁今天頒發感謝狀給旅館業者代表，感謝各防疫旅館的努力。高市府表示，高雄目前共有77家防疫旅館，總計已服務7萬4295人次，並因應春節需求將再新增14家。

陳其邁今天在市政會議上，親自頒發感謝狀給包括高雄文賓飯店在內等8家旅館業者代表，感謝各防疫旅館投入防疫工作，與衛生醫療單位聯手建構堅固防疫網絡，共同守護社會安全。陳其邁也強調，務必會讓每位返鄉過年的市民均有防疫旅館可以入住、安心過好年。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，今年5、6月以來國內疫情嚴峻，防疫旅館住宿量能吃緊，高雄市旅館業響應市府號召加入防疫旅館行列執行防疫任務，目前高雄共有77家、5204房間，除提供返國民眾、返港遠洋漁船漁工、國際移工及建教合作生檢疫需求，也提供安全、舒適的住宿環境給受疫調匡列隔離民眾入住，從防疫旅館開設至今已服務7萬4295人次。

觀光局長周玲妏表示，防疫旅館除提供民眾住宿檢疫使用外，也積極配合各項防疫政策，在疫情嚴峻之時，確實辦理工作人員教育訓練、落實清消工作，以最高標準嚴格執行防疫措施，防止疫病傳播，維護入住者及民眾的健康，有效隔絕病毒進入社區。

觀光局也強調，一直都有對防疫旅館進行不定期稽查，但若接連有其他縣市出現群聚感染的狀況，會再加強管理、更嚴謹地要求防疫旅館務必遵守防疫工作規則，並增加稽查密度。

針對春節防疫，觀光局指出，因應高雄市民返鄉訂房潮，加速增開春節防疫旅館量能，自11月起已陸續媒合合法旅館轉防疫旅館，新增14家防疫旅館、共915間房，服務專線也已成功助1027位高雄市民預訂明年春節防疫旅館。

觀光局表示，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作之本國籍國民，均可透過「111年春節防疫旅館訂房平台」與訂房專線提出需求。