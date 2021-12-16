快訊

爆內鬼女會計3年吞1800萬 台北律師公會發聲明回應

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

高雄輕軌C17至C20站試營運 即起至1月2日全線免費搭乘

中央社 / 高雄16日電
高雄輕軌C17至C20站16日試營運。圖為C20美術館站。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影
高雄輕軌C17至C20站16日試營運。圖為C20美術館站。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影

高雄輕軌C17站至C20站路段今天起試營運，為鼓勵市民搭乘，高雄市長陳其邁今天出席試營運啟航活動時宣布，高雄輕軌自即日起至明年1月2日全線免費搭乘。

陳其邁表示，輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道及C20台鐵美術館等3站，除了串連駁二特區與美術館，輕軌也是橫跨4個行政區的交通動脈，提供百貨採購、會展、醫療、觀光與捷運及台鐵轉乘功能，對於有就醫需求的老人家、上下課的學生、通勤的上班族及外地旅客，帶來更大的交通便利與安全。

陳其邁指出，高雄輕軌今年10至12月平均日運量也已來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，幾乎已恢復並超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的往日水準。

陳其邁並表示，為了明年即將重返高雄的台灣燈會，今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，打造「蓬萊舞台」與「高流舞台」，屆時高雄輕軌也可直達兩大主場之一的愛河灣。

陳其邁說，市府除增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車也延後服務至凌晨2時端點站發車，並要求台鐵配合增開7班次加班列車服務。

捷運局表示，輕軌C17站至C20站路段試營運，市府推出「免費搭乘」活動，即日起至明年1月2日，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前上午6時30分及晚上10時由端點站發車；尖峰時段班距10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。

輕軌C17站至C20站通車，市府委託藝術家以軌道為畫布，彩繪上色後宛如地景藝術。捷警今天發布新聞稿提醒民眾，以遠觀方式觀賞，嚴禁任意擅自闖入軌道，否則可處新台幣7500元罰鍰。

高雄輕軌 陳其邁 台鐵

延伸閱讀

默克南科新廠動土 董事長李俊隆讚高雄行政效率

蔡英文明公投高雄宣講 游淑慧爆料：義消成人形立牌

高市議會閉幕 曾麗燕感性發言：勿再發生城中城事件

高雄空汙修法卡關 蘇偉碩：陳其邁施政怠惰還栽贓藻礁

相關新聞

高雄輕軌C17至C20站試營運 即起至1月2日全線免費搭乘

高雄輕軌C17站至C20站路段今天起試營運，為鼓勵市民搭乘，高雄市長陳其邁今天出席試營運啟航活動時宣布，高雄輕軌自即日起...

高市議會閉幕 曾麗燕感性發言：勿再發生城中城事件

高雄市第三屆第六次定期大會今天閉幕，議長曾麗燕敲下議事槌前發表感性談話。她表示，本屆議會審議通過改善公安的相關經費約1億...

高屏百名退警北上總統府陳情 盼正視警消工作高風險

屏東、高雄等退休員警今早8時許從南部包車北上，預計與北、中、南等退休人員前往總統府前陳情，希望政府正視警察工作的危險性，...

奪46命城中城今早祭拜後開拆 鄰居獲耳塞及禮金當補償

兩個月前奪走46條人命的高雄城中城大樓，今早在官員一同祭拜灑淨後象徵性開拆，預計以120個工作天，至明年4月底前完成拆除...

影／城中城大樓拆除開工 未來將改建成公園

高雄市城中城大火後，殘破的建物被3大技師公會聯合鑑定為危樓，高雄市府今天進行拆除作業開工典禮，高雄市副市長林欽榮率領工程...

高市總預算 將延明年審查

高雄市政府明年度總預算受城中城大火影響，延遲三周才付委送審，趕不及在市議會第3屆第6次定期會今天閉會前排入議程，將延至明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。