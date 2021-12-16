高雄輕軌C17至C20站試營運 即起至1月2日全線免費搭乘

高雄輕軌C17站至C20站路段今天起試營運，為鼓勵市民搭乘，高雄市長陳其邁今天出席試營運啟航活動時宣布，高雄輕軌自即日起至明年1月2日全線免費搭乘。

陳其邁表示，輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道及C20台鐵美術館等3站，除了串連駁二特區與美術館，輕軌也是橫跨4個行政區的交通動脈，提供百貨採購、會展、醫療、觀光與捷運及台鐵轉乘功能，對於有就醫需求的老人家、上下課的學生、通勤的上班族及外地旅客，帶來更大的交通便利與安全。

陳其邁指出，高雄輕軌今年10至12月平均日運量也已來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，幾乎已恢復並超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的往日水準。

陳其邁並表示，為了明年即將重返高雄的台灣燈會，今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，打造「蓬萊舞台」與「高流舞台」，屆時高雄輕軌也可直達兩大主場之一的愛河灣。

陳其邁說，市府除增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車也延後服務至凌晨2時端點站發車，並要求台鐵配合增開7班次加班列車服務。

捷運局表示，輕軌C17站至C20站路段試營運，市府推出「免費搭乘」活動，即日起至明年1月2日，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前上午6時30分及晚上10時由端點站發車；尖峰時段班距10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距。

輕軌C17站至C20站通車，市府委託藝術家以軌道為畫布，彩繪上色後宛如地景藝術。捷警今天發布新聞稿提醒民眾，以遠觀方式觀賞，嚴禁任意擅自闖入軌道，否則可處新台幣7500元罰鍰。