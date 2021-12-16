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慶六堆三百年 屏東縣府將於高樹舉辦還福宴

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
六堆三百年，屏東縣府為拾回客家歷史與遷徙的脈絡，今在里港鄉武洛福安宮舉行㧡擔團圓記者會，武洛是客家六堆的右堆的發源地，六堆客家人拓墾的歷史中占有重要地位，今年慶典以「還福」為主軸，邀請大家26日到高樹鄉參與「齊聚挑起幸福來，㧡擔團圓大滿福」。記者劉星君／攝影
六堆三百年，屏東縣府為拾回客家歷史與遷徙的脈絡，今在里港鄉武洛福安宮舉行㧡擔團圓記者會，武洛是客家六堆的右堆的發源地，六堆客家人拓墾的歷史中占有重要地位，今年慶典以「還福」為主軸，邀請大家26日到高樹鄉參與「齊聚挑起幸福來，㧡擔團圓大滿福」。記者劉星君／攝影

六堆三百年，屏東縣府為拾回客家歷史與遷徙的脈絡，今在里港鄉武洛福安宮舉行㧡擔團圓記者會，開啟六堆300年冬歲末的扉頁，向土地公祈福，客務處指出，武洛是客家六堆的右堆的發源地，在六堆客家人拓墾的歷史中占有重要地位，今年慶典以「還福」為主軸，邀請大家26日齊聚高樹鄉參與「齊聚挑起幸福來，㧡擔團圓大滿福」。

縣長潘孟安說，回歸右堆起源地里港武洛辦理活動，呼應客家「追祖溯源」的精神，隨著時代推移，很多右堆鄉親對右堆先民曾開基於武洛，後來逐步遷往高樹、美濃等地的歷史，已不甚了解；也因為一路的擴展史，讓屏北的右堆的最重要發源地，今天舉辦右堆武洛開基溯源，緬懷先人、感念祖德意義，期望大家一同到最北的高樹來作客，重新串接被行政區劃開的客庄文化圈。

屏東縣政府以六堆客家文化起源、水文遷徙脈絡、人文特色、在地物產等元素規畫系列慶典，以二十四節氣結合客家生命禮俗內涵概念擘分「春祈」、「夏遊」、「秋收」、「冬福」四大主軸。

客務處表示，六堆客庄聚落大多為逐水而居，主要是利用水系河道運輸、防禦，更重要的則是利用水源耕作，農耕稻作可說是客庄聚落之根本，「挑擔」則為客庄往昔農耕生活日常畫面。

為了讓民眾體驗先民拓墾精神，此次活動以「冬福」為主軸，以客家「還福」禮俗、先民拓墾的「齊聚」、農耕的「挑擔」為發想，同時以跨越高屏的右堆作為活動場域，藉由活動彰顯客家敬天惜地的感恩文化，也象徵了六堆300年慶典圓滿之意涵，並傳達對於靚靚六堆之祝福。

屏東縣府在12月26日在高樹鄉舉辦辦理六堆齊聚300還福宴、挑擔迎接慶團圓、HAKA市集、HAKA教室、HAKA遊樂園、青銀尬舞世代傳承等內容，規畫時下興起新型態實境遊戲「穿越西湖-老庄英雄」，透過解謎尋寶方式，帶領民眾遊覽客庄，體驗濃濃客家風情，認識客家文化及先民開墾精神，庇佑大家以天地為首的伯公，牽起大家的幸福與滿載，呼應此次活動謝豐收的精神。

屏東縣政府 客家文化 潘孟安

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