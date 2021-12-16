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疑被驚險超車 水泥預拌車攔載警察局長公車

中央社 / 澎湖縣16日電

澎縣府辦理施政成果亮點巡禮，滿載包括警察局長在內主管與媒體的公車，與一輛預拌混凝土車並行於興仁路段內外車道，疑因公車閃燈欲切外車道安全距離不夠，停紅燈時混凝土車司機下車開罵危險駕駛，警方已主動進行了解調查。

這起公車滿載官員與媒體，今天繼洪根深美術館文化建設施政成果亮點巡禮之後，在前往湖西龍門閉鎖陣地途中，適巧與一輛由馬公往興仁同方向行駛的預拌混凝土車並行，疑因公車由內側車道閃燈超車，在紅燈停車時，混凝土車司機下車就危險駕車提出爭論，由於這輛預拌混凝土是副議長陳雙全所經營的預拌混凝土公司所有，才引起各方注目。

陳雙全在事發後提出說明指出，公車與混凝土車併行在204縣道馬公興仁路，公車在內車道、混凝土車在外車道，當時兩車距離略近，公車打方向燈要切外側，混凝土車司機覺得2車安全距離不夠，擔心本身重車且對方載人、急煞車易釀危險，因此踩煞車同時按喇叭示意。

事後2車在等紅綠燈時，混凝土車司機下車請公車司機開門，覺得剛才的情況危險，希望注意行車安全，如果要超車，距離要夠，並不是打方向燈就可以超車。

針對這起公車與預拌混凝土車的行車糾紛，澎湖車船處將透過行車記錄器來了解事件始末，馬公警方認為必須有一方提出舉發，才能偵辦，不過也會主動通知兩造司機了解中。

車道 馬公

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