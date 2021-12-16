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迎接2022台灣燈會 高市府為愛河重新上色打光

中央社 / 高雄16日電

為迎接2022台灣燈會在高雄，高市府以減光、惜光、柔光為原則，為愛河沿岸7公里、6座橋梁重新上色打光，並智慧連動高流、橋體和河岸燈光，形塑「主燈是一條河」的意象。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，為迎接2022台灣燈會在高雄，市府運用與英國泰晤士河同等級的智慧燈光控制系統，讓愛河沿岸7公里、6座橋梁重新上色打光，並串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，透過燈光及影像展演，形塑「主燈是一條河」的美麗壯闊意象。

副市長史哲表示，這是透過以人為本的科技，為高雄母親之河重新梳妝打扮，讓愛河的燈光與民眾更加親近，並將設計、城市治理、光環境美學導入燈會，翻轉傳統主燈概念，建立節慶活動帶動城市空間美學改造的新局。

文化局長王文翠表示，這次光環境改造跳脫傳統工程思維，嘗試從設計觀點切入，減少河畔不必要且耗能燈具，並新設照樹燈點亮樹叢，回歸愛河沿岸樹林原始樣貌；並選用柔和照明，節能控制愛河橋梁燈光色彩，減少能源浪費，也讓大家更珍惜難得的光。

文化局表示，改造後的愛河燈光不只是用新的光色取代舊的光色，更是以減光、惜光、柔光為原則，選用不眩光的LED節能燈具，避免刺眼又不減少照明度，讓市民在愛河沿岸活動時能有舒適的休憩空間，也兼顧安全性。

文化局強調，新的智慧燈控共有12萬8000個控制點，並以高穩定光纖網路傳輸，可針對不同的展演需求變化出無限種模式燈光編程，讓橋體成為最好的展演載體，以更大的變化性和包容性與環境對話。

文化局指出，這次一併改善橋體燈具新舊落差，整合水岸景觀色調，盼能喚起市民朋友對河岸和城市紋理的重視，產生城市認同，打造專屬當代港都的燈光運用新氣象。

愛河 文化局 台灣燈會

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