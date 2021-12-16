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換角度暢遊「屏東聖誕節」 屏東推限定雙層巴士

中央社 / 屏東縣16日電

屏東縣政府今天表示，為讓賞燈的民眾有更不同的體驗，將於24日平安夜至26日推出限定耶誕雙層巴士，帶領民眾遊覽市區、欣賞耶誕燈飾，用不同角度飽覽屏東之美。

「屏東聖誕節」今年在百年屏東公園以燈飾打造「夢幻城堡村」，每天吸引民眾拍照打卡，縣府新聞稿表示，耶誕節期間推出限定免費的雙層巴士，自24日起至26日，每晚6時至9時，每隔1小時從屏東公園（介壽圖書館）發車，座位共44席（含無障礙位1席）。

雙層巴士沿途行經屏東和平教會欣賞全台最大的薑餅屋、屏東車站、屏東教會，每站停靠約10分鐘，停靠期間民眾可自由觀賞及上下車，最後回到屏東公園。

縣府表示，這次規劃路線除了屏東公園的耶誕燈飾外，串聯和平教會、屏東教會等周邊教會，讓民眾一次欣賞到市區內教會的耶誕布置，透過雙層巴士的高度、更開闊的視角來看屏東市的改變，也感受屏東市區耶誕熱鬧氛圍。

縣府表示，12月每週末及24日至26日期間，屏東公園除了有夢幻的主題打卡燈飾外，也推出網美耶誕拍貼機、每小時整點一到的浪漫雪景、耶誕老人及異國市集，燈飾活動至明年1月2日止。

屏東縣政府 雙層巴士 圖書館

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