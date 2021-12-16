默克南科新廠動土 董事長李俊隆讚高雄行政效率

德國默克集團加碼投資高雄，今天在南科高雄園區舉辦新廠動土典禮。台灣默克董事長李俊隆表示，政府行政效率是投資高雄最大理由；高雄市長陳其邁也笑稱盼能「百年好合」。

台灣默克集團今天在南科高雄園區舉辦電子材料供應設備製造新廠動土典禮，陳其邁與李俊隆皆出席參與。

李俊隆致詞表示，默克宣布向上進擊、投資台灣的計畫，展現默克對台灣堅定的信心、深耕的決心跟承諾，今天動土典禮，則是整個投資計畫的第一期。

李俊隆說，專案團隊從今年4月就開始做概念設計，經過仔細的研究調查跟規劃，比較所有亞洲可能的競爭城市，最後選擇落腳的高雄在短短8個月完成所有內部流程，行政效率為所有默克團隊首見，是投資高雄的最大理由。

李俊隆也感謝經濟部、科技部、南科管理局等單位，營造非常友善的投資環境。他還說，「身為台灣默克的董事長，如果沒有讓這個投資案落在台灣、落在高雄，可能是職涯當中一個很大的錯誤。」

陳其邁表示，今天默克動土的材料供應設備廠約0.7公頃，接下來隔壁還有15.3公頃將成為半導體材料的生產基地。

陳其邁指出，未來半導體產業尤其在材料、零組件，以及車用晶片等需求都非常強勁，他並用德文感謝默克投資高雄，表示這對台灣建立完整半導體生態系非常重要，也關係到默克在亞洲跟全球的布局。

針對日前記者會說默克來高雄是「搶親成功」，陳其邁表示，默克是超過300年的國際大廠，全球主要半導體生產國家都希望默克前往投資，對手很多，「當然是用搶的」。他也笑稱，今天參與的人都是穿西裝、打領帶，是「搶親標準動作」，也盼與默克能「百年好合」。

默克14日宣布在台營運歷年來最大規模投資，未來5至7年將在台灣投資約170億元，用於電子科技事業體新產線、研發量能擴張，著重半導體事業發展，並且將主要用於高雄路竹的半導體沉積材料廠附近，在南科管理局協助安排的15公頃土地上建新產線。