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高市議會閉幕 曾麗燕感性發言:「勿再發生城中城事件」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會定期會今天閉幕，議長曾麗燕敲槌前感性發言，盼市府要利用經費與法規改善全市有公安缺失的公寓大廈。記者徐白櫻／攝影
高市議會定期會今天閉幕，議長曾麗燕敲槌前感性發言，盼市府要利用經費與法規改善全市有公安缺失的公寓大廈。記者徐白櫻／攝影

高雄市第三屆第六次定期大會今天閉幕，議長曾麗燕敲下議事槌前發表感性談話。她表示，本屆議會審議通過改善公安的相關經費約1億2004萬元，完成「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」三讀，市府召開公聽會後，要善用經費及依法輔導改善全市有公安缺失的公寓大廈，避免城中城火災事件再度發生。

市長陳其邁今早去路竹參加半導體材料大廠默克新廠動土儀式，隨後趕回議會參加閉幕式。議長曾麗燕指出，為期80天的議程裡，全體議員透過部門質詢及市政總質詢，充分展現監督市政的用心，議會已審議通過改善公安的相關經費約1億2004萬元，亦完成「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」三讀法定程序，請市府在確實召開公聽會後，善用經費及依法輔導改善全市有公安缺失的公寓大廈，避免城中城火災事件再度發生。

曾麗燕說，市民關心的111年度總預算案，雖然尚未完成審議，但依地制法規定，市府得依上年度執行數，覈實動支，並不影響經常性預算的使用：議會擇日召開臨時會，會儘速完成明年度預算的法定程序，希望市府團隊做好準備，配合本會審議所有議案。

敲槌宣布散會後，市長陳其邁率市府團隊鞠躬致意，隨後向在場議員表達謝意。

市長陳其邁（右）上前向無黨籍議員朱信強（左）致謝。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁（右）上前向無黨籍議員朱信強（左）致謝。記者徐白櫻／攝影

公安 曾麗燕 高雄市

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