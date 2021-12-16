文化軟實力 賴峰偉宣示澎湖縣美術館10年內開館

澎湖縣長賴峰偉今天在走訪文化建設之一的洪根深美術館時，宣示民國111年將成立澎湖縣美術館執行委員會，加快籌建工作，10年內完成澎湖縣美術館開館。

澎湖縣政府施政成果十大亮點，今天來到澎湖廳憲兵隊廳舍所改設的洪根深美術館的文化建設成果參訪，縣長賴峰偉率縣府團隊聽取文化局長王國裕的文資據點修復說明，並在水墨大師洪根深引領下參觀館內展覽，對館舍活化、文創成果留下深刻印象。

王國裕表示，澎湖縣美術館將以「海的美術館」為設立方向，具備深度、廣度，以藝術的視野，探詢多元領域中的美學，且能多元對話，成為凝聚跨界能量的中型場館。

王國裕指出，澎湖縣美術館的籌建進程，明年將成立執行委員會展開土地、組織、專業等規劃，並積極爭取資源，期盼能在10年內達成開館目標。

澎湖文化局表示，「澎湖廳憲兵隊」位在國定古蹟澎湖天后宮旁，縣府在民國89年將隊址土地改為社教用地，91年公告為歷史建築，軍方在93年將港指部等移交給縣政府，並進行整體規劃再利用，去年提供作為洪根深美術館，未來還可能增設青年文創中心。