高市補助熱水器安裝費 低收入戶可補助1萬2000元

高雄市政府消防局明年續補助居家安裝或更換瓦斯熱水器，低收入戶可獲補助1萬2000元，其餘經診斷須遷移或更換熱水器的住家，可獲最高補助3000元，申請日自明年1月1日至4月30日。

高雄市消防局表示，燃氣熱水器安裝不當，常導致一氧化碳中毒，為避免類發生似憾事，明年才續辦這項補助專案，針對居家燃氣熱水器安裝不當，經診斷後，確有一氧化碳中毒可能，經登錄後，由消防局人員複查，確定符合條件，民眾即可洽高雄市合格燃氣熱水器承裝業，雇用合格裝修技術士遷移或更換熱水器。

這項補助專案可對低收入戶，最高可補助1萬2000元，中低收入戶及其他住戶最高補助3000元，受補助人或受補助地址，不得補助超過1次。高雄市消防局表示，因經費有限，以低收入戶優先，並按申請先後順序，給予補助。

申請補助資格包括低收入戶或中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者、受補助者居家內有年長、幼兒、孕婦或身心障礙等行動不便者，可就近到附近消防分隊提出申請，或電洽高雄市政府消防局危險物品管理科（07）8128111轉3105。