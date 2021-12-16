快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

退勤時未落實清槍 高雄員警在清槍桶內擊發1子彈

中央社 / 高雄16日電

高雄市警察局林園分局交通分隊員警14日退勤繳回個人領用槍枝時，未落實清槍程序，在清槍桶內擊發出1顆子彈。林園分局表示，將依規定擬議行政懲處員警及分隊相關幹部人員。

高雄市政府警察局今天表示，林園分局交通分隊陳姓員警在14日下午3時6分退勤時繳回個人領用槍枝，未落實清槍程序，在清槍桶內擊發出1顆子彈。

警方表示，經初步調查係因陳員未將彈匣卸下，且未檢視彈膛內是否有子彈，即朝清槍桶內扣動鈑機，導致槍枝走火，所幸未有人員傷亡或公物毀損之情事。

林園分局表示，陳姓員警及分隊相關幹部人員，將依規定擬議行政懲處，並將加強落實「員警出（退）勤領（繳）械彈暨安全清槍操作程序」規定，防止類似事件發生。

槍枝 警察 高雄市

延伸閱讀

高雄綠黨部公布四大催票方案 「要衝全國最高票」

緯創旗下 晶傑達高雄擴產

搶疫後商機 高雄國際旅展17日在高雄展覽館盛大登場

華信高雄金門航線明年開航 3月底前購票最低只要1388元

相關新聞

奪46命城中城今早祭拜後開拆 鄰居獲耳塞及禮金當補償

兩個月前奪走46條人命的高雄城中城大樓，今早在官員一同祭拜灑淨後象徵性開拆，預計以120個工作天，至明年4月底前完成拆除...

高屏百名退警北上總統府陳情 盼正視警消工作高風險

屏東、高雄等退休員警今早8時許從南部包車北上，預計與北、中、南等退休人員前往總統府前陳情，希望政府正視警察工作的危險性，...

影／城中城大樓拆除開工 未來將改建成公園

高雄市城中城大火後，殘破的建物被3大技師公會聯合鑑定為危樓，高雄市府今天進行拆除作業開工典禮，高雄市副市長林欽榮率領工程...

屏東縣投開票所712所 公投票今運抵各鄉鎮市公所

四大公投案將在本周六登場，屏東縣有80萬人口，此次屏東縣的公投投票權人數70萬0254人，以50到59歲人口數最多，有1...

高市總預算 將延明年審查

高雄市政府明年度總預算受城中城大火影響，延遲三周才付委送審，趕不及在市議會第3屆第6次定期會今天閉會前排入議程，將延至明...

高市府售地 楠梓飆60.9萬高價

受台積電利多激勵，高雄市地政局昨進行第4季土地標售，10個標案收到40封標單，其中楠梓高大特區藍田西段一筆1582.74...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。