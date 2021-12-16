退勤時未落實清槍 高雄員警在清槍桶內擊發1子彈

高雄市警察局林園分局交通分隊員警14日退勤繳回個人領用槍枝時，未落實清槍程序，在清槍桶內擊發出1顆子彈。林園分局表示，將依規定擬議行政懲處員警及分隊相關幹部人員。

高雄市政府警察局今天表示，林園分局交通分隊陳姓員警在14日下午3時6分退勤時繳回個人領用槍枝，未落實清槍程序，在清槍桶內擊發出1顆子彈。

警方表示，經初步調查係因陳員未將彈匣卸下，且未檢視彈膛內是否有子彈，即朝清槍桶內扣動鈑機，導致槍枝走火，所幸未有人員傷亡或公物毀損之情事。

林園分局表示，陳姓員警及分隊相關幹部人員，將依規定擬議行政懲處，並將加強落實「員警出（退）勤領（繳）械彈暨安全清槍操作程序」規定，防止類似事件發生。