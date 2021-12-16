高雄城中城開拆 預計111年4月底完成

高雄市城中城大火後被3大技師公會聯合鑑定為危樓，今天起展開拆除作業，市府舉辦開工祭祀法會，副市長林欽榮率市府團隊到場上香祈福，表示預計在明年4月底完成拆除。

位於鹽埕區府北路上城中城大樓，11月14日遭逢火災後，經3大技師公會聯合鑑定為危樓，市府將依據建築法第81、82條規定，今天起展開拆除作業。

林欽榮與消防局代理局長王志平、工務局長楊欽富等人上午出席拆除開工祭祀祈福法會，並有法師誦經，祈求罹難者與神明保佑拆除工程順利，並鳴笛令怪手拆除第一塊磚瓦。

林欽榮表示，拆除將需要120個工作天，預計明年4月30日完成，會同步利用都市發展基金，由建築師為附近建築進行外牆整修；並會協助住戶盡快成立管理委員會，消防局也將協助架設「三燈兩器」，包含緊急照明燈、住宅用火災警報器等，避免城中城悲劇重演。

林欽榮表示，為城中城災後處置啟動的公益性跨區區段徵收暨都市計畫迅行變更，將於12月23日上、下午各舉辦一場說明會。目前包括土地面積、地主總人數，都已取得82%以上的同意；高雄市政府工務局已開始徵求重建公園設計圖，盼拆除後能立即接手建設公園。

原住戶安置部分，林欽榮說，在社會局協助下，含罹難者家屬和既有住戶共76戶，已安頓在公共住宅或以租代管住宅，市府會協助出資2年租金和押金，盼經歷不幸事件的每個人都能得到社會與政府應給予的幫助。

高雄市議會日前審議通過「公寓大廈輔導管理自治條例」，要求市政府應協助所有6層樓以上公寓大廈成立管理委員會。林欽榮表示，高雄市政府目前已完成清查890餘戶，並協助設置管委會，將持續清查，並設置「三燈二器」等消防設施。

今天有附近住戶到拆除現場陳情表示，火災發生後附近有遊民聚集、飲酒，希望市府能在城中城大樓原址建立派出所，管理附近治安。林欽富表示，已跟里長談妥在附近建設派出所，但不會在大樓原址。