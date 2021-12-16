奪46命城中城今早祭拜後開拆 鄰居獲耳塞及禮金當補償

兩個月前奪走46條人命的高雄城中城大樓，今早在官員一同祭拜灑淨後象徵性開拆，預計以120個工作天，至明年4月底前完成拆除，現地建成公園，災戶易地到七賢國中舊址社會住宅安居，重啟新生活。

位在鹽埕區府北路上城中城大樓10月14日失火後，現地建築鋼筋、混凝土石脆裂，經三大技師公會聯合鑑定後判為危樓，高市府依據建築法第81、82條規定後，今早拆除。

上午工務、都發、消防三局首長簡報拆除作業、公益性區段徵收等內容，隨後副市長林欽榮率市府團隊在府北路及大有街口擺香案祭拜，9點10分左右，林欽榮鳴笛長達30秒，兩台怪手應聲開拆，興建逾40多年的城中城大樓，也將永遠走入歷史。

工務局長楊欽富表示，整個拆除過程將120工作天由專業團隊執行，預計至明年4月底完成，開拆過程也在降減噪音、空汙粉塵原則下進行，家戶分發耳塞及500元禮金作為擾鄰的補償。

副市長林欽榮說，城中城原訂17日動工，但按民俗今天是好日子，於是提前至今天動工，大家共同向天地神祈求平安，尤其希望罹難者祈求能夠安息。城中城經三大公會的鑑定，確實因7、800度高溫高壓，鋼筋脆化，混凝土耐抗壓力已降到百分之五十以下，因此判定危樓。

事後後災戶在社會局人員一對一協助下，合計76戶都已安頓在公共住宅或者是以租貸款的住宅，政府出資支府兩年的租金及押金，未來也會持續照顧。而由於390個權利關係人中，75%是有屋無地者，因此決放棄就地更新，採七賢國中舊址跨區區段徵收，全案獲8成2災戶同意，讓市府更有信心往前推進。

林欽榮說，城中城拆後，現地預計建為公園，工務局養工處已徵求設計藍圖，明年4月接手闢建。都計變更部分採一級一審，已公告在案，12月23日有兩場次向居民詳細報告。