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屏東縣投開票所712所 公投票今運抵各鄉鎮市公所
四大公投案將在本周六登場，屏東縣有80萬人口，此次屏東縣的公投投票權人數70萬0254人，以50到59歲人口數最多，有13萬0662人。屏東縣選委會今將公投票運抵33鄉鎮市公所，清點後將封存。
屏東縣選委會表示，屏東縣共設712所投開票所，其中有5所設在民宅，屏東市、萬丹鄉各2所、潮州1所，大多設在社區活動中心等為主，33個鄉鎮市中，以屏東市投開票所最多有144所，今上午有各投開票所主任管理員、主任監察員清點票後封存。
屏東縣712所投開票所，有28所超過1500名公投投票權人數，其中2所約在1800人最多人。
選委會指出，今天上午7點將公投票分為7車8線，運到縣內33鄉鎮公所，離島琉球鄉則是搭上午9點船班，運往琉球。
屏東縣選委會提醒，請先瞭解公投案內容，加快圈票速度、今年8月9日戶籍遷出者，應返回原户籍地投票、今年8月27日滿18歲者有投票權。
屏東縣選委會指出，設置投開票所712所，投入投開票所工作人員1萬0796人。
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