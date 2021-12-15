疫情衝擊下 屏東這家早午餐業者逆勢為員工加薪

疫情影響，餐飲業者首當其衝，屏東縣連鎖早午餐店「咕嘰咕嘰」，日前在員工大會上宣布為員工們加薪，調薪5％到18％，員工聽到後超驚訝，相當開心。老闆陳价斌說，員工一路相挺，一同走過低谷，讓員工感到安心，留住人才。

咕嘰咕嘰早午餐在屏東縣有4家、高雄有1家，共5家分店，咕嘰咕嘰老闆陳价斌說，疫情衝擊下，旗下門市營收未能達到目標，尤其今年6到8月疫情嚴峻，平均每間分店虧損約15萬元，他深感人才留任是未來獲利模式必然重點，做出幫員工加薪的決策。

陳价斌說，做這個決定一點都不難，很快就定案，考量面對就業市場人才吸納效應，深感體質好的餐飲企業，除門市銷售目標，更需號召外漂子弟回家立業深耕，留下人才，要提供各種優渥條件，才不會因為是在屏東展店而有所限制。

陳价斌說，面對疫情，減薪是從來沒有考慮過的選項，他深知員工不安，疫情時，當其他餐飲店家放無薪假或撐不住結束營業，他堅持調整休假與排班方式，做到盡量不減薪為原則，給與店家攜手打拚的員工們一份心安。

全公司約有超過20名員工，員工們獲悉後都相當開心，陳价斌說，共享與共識是面對困難階段中，企業續存與進步的最佳方式，除調整薪資外，也落實內部升遷流程、每季績效獎金提升、加發員工家屬使用餐券等，公司成為夥伴最有力的後盾。