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搶疫後商機 高雄國際旅展17日在高雄展覽館盛大登場
2021高雄國際旅展17日在高雄展覽館登場，這次旅展匯集海內外機構、公私部門近320攤鎮祭出最殺優惠，是南台灣最大檔次，民眾年節、寒假規畫旅遊，可撿好康。
高市旅行公會理事長吳盈良今天率公會幹部於高雄展覽館上香祈福，祈願旅展圓滿成功，疫後國旅商機暢旺。吳表示，受新冠肺炎影響，國人近兩年都無法出國旅遊，大家都悶壞了！希望民眾能趁此次旅展「報復性消費」、採購旅遊行程，多促進台灣經濟。
高市旅行公會國際旅展是今年壓軸旅展，加上業者看好國旅商機，參展單位無不大力行銷優質旅遊景點，飯店、溫泉度假五星酒店更推出誘人折扣的住宿券及餐券，高鐵、華航及華信航空也推出超優惠的偽出國套裝行程，另有20家旅行社提供超優惠的旅遊產品及遊艇等行程。
除經濟部觀光工廠外，外交部、交通部觀光局等公部門亦加入參展，另寒舍餐飲集團、翰品酒店高雄店、墾丁福華、浮雲客棧、大板根、墾丁福華、義大集團、九族文化村、東遊季、輔導會農場等多個國內景區亦設攤。除此大陸海旅會、日本、菲律賓、泰國、關島、帛琉、法國、美國蒙大拿州等國的旅遊單位也來台行銷觀光，其中日本更是大陣仗匯集10縣市公私部門來台搶客。
高市旅行公會表示，因應疫情可能產生的變化，旅展推出的國旅優惠專案都可延用到明年。此外春節將至，旅展現場設有伴手禮區，凡購票入場民眾就有機會抽中iphone13 手機、國內機票、知名飯店住宿券及多項精品禮品，還有滿額刮刮禮，旅展期間全館消費滿1000元即有機會刮中國內機票、住宿券、精美禮品等多重好禮。
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