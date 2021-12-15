八八風災後部落劃為安全堪虞區 中央會同專家重啟複勘
八八風災後，屏東縣部分原鄉部落遷居到永久屋，當年有19個原鄉部落被重建會劃定為特定區域或安全堪虞區，風災12年，原部落是否仍有危險，部落族人關切，期盼能返回原居地，在立委伍麗華爭取下中央展開複勘，14日起一連三天，農委會水土保持局率領專家在屏東縣展開複勘作業，聽取部落意見。屏縣府原民處表示，未來依專家評估結果協助部落因應。
原民處表示，88風災後，屏東縣19個原鄉部落被重建會劃為特定區域或安全堪虞區域，受災居民遷移到永久屋，共有7處基地、1320戶。風災12年，原部落是否仍安全堪虞，住在永久屋的居民與未分配到永久屋的族人都關切，希望能重新鑑定，立委伍麗華爭取下，內政部擬定計畫，各目地事業主管機關實勘。
從衛星等相關資料顯示，屏縣19個部落，多處仍顯有安全疑慮，有10處由水保局14日起為期三天實勘，包括瑪家鄉瑪家部落、來義鄉丹林第五鄰、丹林第六鄰、義林、大後部落、霧台鄉佳暮部落、三地門鄉德文、大社部落、滿州鄉分水嶺部落、牡丹鄉中間路部落等。
複勘作業昨在三地門鄉德文、大社部落，三地門鄉大社部落鄉民代表勒格艾．巴瓦瓦隆說，「等了12年，終於等到復勘」。
農委會水保局總工程司徐森彥說，實勘專家學者有土木、大地、水利、地質調查，加上衛星、航照的高科技判視等，盼藉由科技防災，此次依據實況並聽取部落居民反映心聲，希望為族人找到安全回家的路，目前初步看來，評估各地區的潛在危險因子還在。縣府原住民處表示，待綜合評估出來後，縣府依規定，協助居民做後續的因應。
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