快訊

陸正式公告：兩岸ECFA明年繼續實施 暫時無虞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永安一接冷排水成養殖漁業鑽石水 蔡英文讚綠能典範

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
蔡英文總統（右四）、高雄市長陳其邁（右三）等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（右四）、高雄市長陳其邁（右三）等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影

蔡英文總統今天下午視察中油天然氣（LNG）高雄永安接收站（簡稱一接）以冷排水進行石斑魚養殖狀況，蔡英文表示，冷排水優質水質及合適的溫度又稱「鑽石水」，以鑽石水養出鑽石斑，符合循環經濟，是綠能典範，近幾年再引進智慧管理系統，讓台灣漁業優質產品有機會打國際市場。

四大公投本周六登場，大潭三接天然氣接收站存留備受關注，現場由永安區漁會理事長何擇良及總幹事李秋錦擔任解說。蔡英文表示，永安養殖漁業以魚電共生結構，引進LNG接收站排水，因溫度維持在18至24度，適合養殖使用，讓永安的龍膽石斑、青斑等魚產品質更好，是把台灣經濟導向循環經濟的具體呈現。

高雄市陳其邁表示，永安是石斑魚的故鄉，運用一接永安天然氣接收站的冷排水再利用，提高生產、穩定養殖環境，冬天再導入海水穩定水溫，循環經濟對漁民貢獻良多，無論一接、二接、三接，讓漁民收入增加很重要，必須取得兼顧環保與經濟活動的平衡，今天分享在永安的魚電共生經驗。

蔡英文表示，感謝養殖業者大膽將養殖漁業技術再往前推進，讓台灣漁業優質產品將來也有機會打開國際市場，未來政策希望能持續配合，讓養殖業者持續精進，近幾年再導入智慧型監控管理，節省許多人工成本，這就是新型態的農漁業。

何擇良表示，民眾買魚產時會品質較好、價格適當的產品，冷排水在天氣熱時幫助很大，讓魚像在吹冷氣一樣不會太熱，天氣冷時再接海水避免寒害，維持水溫穩定，疫情期間銷量驟減，感謝政府幫忙度過難關，目前魚產價格穩定、成長約4、5成，蔡總統現場指示未來如果漁民有需要，可以再繼續幫忙推動。

蔡英文總統（左三）、高雄市長陳其邁（左四）等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統（左三）、高雄市長陳其邁（左四）等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
高雄永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
高雄永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
蔡英文總統、高雄市長陳其邁等人今天下午視察高雄永安養殖漁業，永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
高雄永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影
高雄永安養殖漁業導入中油天然氣（LNG）高雄永安接收站冷排水，穩定石斑魚養殖環境。記者陳玫伶／攝影

蔡英文 公投 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

一接排水變養殖漁業活水 蔡英文：循環經濟典範

民進黨高雄行動中常會 蔡英文偕縣市長公投催票

綠拚公投高雄集結 蔡英文：四個不同意延續南台灣發展

爆蔡英文能源政策內幕？柯文哲：有黨大咖跟我這樣說

相關新聞

永安一接冷排水成養殖漁業鑽石水 蔡英文讚綠能典範

蔡英文總統今天下午視察中油天然氣（LNG）高雄永安接收站（簡稱一接）以冷排水進行石斑魚養殖狀況，蔡英文表示，冷排水優質水...

搶疫後商機 高雄國際旅展17日在高雄展覽館盛大登場

2021高雄國際旅展17日在高雄展覽館登場，這次旅展匯集海內外機構、公私部門近320攤鎮祭出最殺優惠，是南台灣最大檔次，...

疫情衝擊下 屏東這家早午餐業者逆勢為員工加薪

疫情影響，餐飲業者首當其衝，屏東縣連鎖早午餐店「咕嘰咕嘰」，日前在員工大會上宣布為員工們加薪，調薪5％到18％，員工聽到...

八八風災後部落劃為安全堪虞區 中央會同專家重啟複勘

八八風災後，屏東縣部分原鄉部落遷居到永久屋，當年有19個原鄉部落被重建會劃定為特定區域或安全堪虞區，風災12年，原部落是...

高雄輕軌C17-C20明加入營運 全台首創軌道彩繪

高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運，輕軌正式開進美術館區。今下午高市副市長林欽榮視察此路段軌道地景藝術、周邊...

「航太高雄隊」今天成軍 打造高雄成航太零組件之都

受疫情影響，全球航太產業損失慘重，軍用航太市場需求大於商業市場。高市經發局今天結合漢翔航空、南亞技術學院、金工中心等11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。