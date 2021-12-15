永安一接冷排水成養殖漁業鑽石水 蔡英文讚綠能典範

蔡英文總統今天下午視察中油天然氣（LNG）高雄永安接收站（簡稱一接）以冷排水進行石斑魚養殖狀況，蔡英文表示，冷排水優質水質及合適的溫度又稱「鑽石水」，以鑽石水養出鑽石斑，符合循環經濟，是綠能典範，近幾年再引進智慧管理系統，讓台灣漁業優質產品有機會打國際市場。

四大公投本周六登場，大潭三接天然氣接收站存留備受關注，現場由永安區漁會理事長何擇良及總幹事李秋錦擔任解說。蔡英文表示，永安養殖漁業以魚電共生結構，引進LNG接收站排水，因溫度維持在18至24度，適合養殖使用，讓永安的龍膽石斑、青斑等魚產品質更好，是把台灣經濟導向循環經濟的具體呈現。

高雄市長陳其邁表示，永安是石斑魚的故鄉，運用一接永安天然氣接收站的冷排水再利用，提高生產、穩定養殖環境，冬天再導入海水穩定水溫，循環經濟對漁民貢獻良多，無論一接、二接、三接，讓漁民收入增加很重要，必須取得兼顧環保與經濟活動的平衡，今天分享在永安的魚電共生經驗。

蔡英文表示，感謝養殖業者大膽將養殖漁業技術再往前推進，讓台灣漁業優質產品將來也有機會打開國際市場，未來政策希望能持續配合，讓養殖業者持續精進，近幾年再導入智慧型監控管理，節省許多人工成本，這就是新型態的農漁業。