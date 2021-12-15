一接排水變養殖漁業活水 蔡英文：循環經濟典範

總統蔡英文今天訪視「永安LNG冷排水養殖試驗場」時表示，永安石斑魚用俗稱「一接」的永安液化天然氣接收站所排出、經過濾電解的「鑽石水」養殖，是循環經濟最好示範。

蔡總統下午在高雄市長陳其邁等人陪同下，到高雄市永安區訪視「永安LNG冷排水養殖試驗場」，及永安當地的石斑養殖魚業情形。

永安液化天然氣接收站（LNG），是台灣第1座液化天然氣接收站，因製程引入大量海水加溫，而使用後的冷排水，經過過濾、電解，化身「鑽石水」，可供永安漁民養殖高經濟價值魚類使用。

蔡英文致詞表示，永安養殖場為台灣立下非常重要典範，不僅魚電共生，引進永安液化天然氣接收站的排水，排水經過電解後，溫度適合養殖業者，優質水質充分供應業者使用，「鑽石水養出鑽石斑」，讓人感到台灣漁業確實在轉型，且一直快步往前走。

蔡英文說，永安養殖漁業從傳統魚塭，走到魚電共生及使用接收站排水養殖，這就是循環經濟及綠電的魚電共生，非常具體的呈現。感謝永安養殖業者把養殖漁業大膽往前推進，期待未來不但有優質產品，還可打開國際市場。

蔡英文說，她今天也看到一個好趨勢，就是業者也引入智慧型監控管理。這就是新型態的農漁業，也就是符合循環經濟、綠能及引進智慧管理系統。希望業者能持續支持及配合政府政策，讓漁民、養殖業者能在新型態養殖上持續精進。

陳其邁致詞表示，俗稱「一接」的永安液化天然氣接收站，過去幾年跟地方政府及漁會合作，把過去大家認為多餘的能源再利用，用循環經濟方式跟養殖戶合作，讓漁民有穩定養殖環境，也提高生產。

陳其邁說，永安是石斑魚故鄉，「鑽石水」能讓養殖環境保持穩定，對漁民收入貢獻多。相信不論一接、二接、三接，要兼顧環保及讓經濟活動持續，必須取得平衡，而永安已找到平衡點，也希望把永安經驗告訴大家。