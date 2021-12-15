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高雄輕軌C17-C20明加入營運 全台首創軌道彩繪

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運。圖為C20美術館站。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運。圖為C20美術館站。記者林巧璉／攝影

高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運，輕軌正式開進美術館區。今下午高市副市長林欽榮視察此路段軌道地景藝術、周邊環境。因救災、避難需求，緊鄰台鐵的C17至C20站的軌道沒有以往的草皮植栽，而是水泥鋪面，為了妝點此路段的水泥軌道，捷運局在此路段規畫彩繪軌道，也成輕軌另一亮點。

林欽榮說，明天是重要的日子，象徵輕軌二階順利推進，明年將持續推進至C24站，在2023年底就要全線通車，完成輕軌成圓目標。林欽榮表示，C18鼓山站未來將有愛河之窗計畫，將推動聯合開發案。

捷運局邀請在地藝術家林熺俊進行C18至C20站的軌道藝術創作，林熺俊說，結合站體周遭環境，在鼓山站採圓形為主軸、在馬卡道站採線性幾何呈現，而到了美術館站這裡象徵藝術的匯集，因此結合點、線、面帶出融合之美。為顧及輕軌行駛安全，彩繪漆面採低彩度、無反光材質，更使用無毒性、耐候性和耐久性的油漆塗料。

林欽榮預期，未來這裡將成為新的打卡地點，他也特別提醒用路人不要走進輕軌軌道，否則將違法遭重罰，為了保護輕軌、也保護民眾。

明天下午起乘客可從Ｃ17鼓山區公所站，繼續搭往C18鼓山站、C19馬卡道站，至C20台鐵美術館站。目前輕軌票價維持不變，採單一票價，紙票30元、刷電子票證10元、優待票10元。

高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運。圖為C20美術館站。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌C17至C20站將在明天下午5點試營運。圖為C20美術館站。記者林巧璉／攝影

高雄輕軌 林欽榮 美術館

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