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「航太高雄隊」今天成軍 打造高雄成航太零組件之都

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局結合產學研機構成立「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」，看好國機國造商機。圖／高市經發局提供
高市經發局結合產學研機構成立「航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟」，看好國機國造商機。圖／高市經發局提供

疫情影響，全球航太產業損失慘重，軍用航太市場需求大於商業市場。高市經發局今天結合漢翔航空、南亞技術學院、金工中心等11家產學研機構成立「航太高雄隊」，全力投入國機國造市場，另透過聯盟引進國際資源，發展關鍵技術。

航太高雄隊（航太研發維修菁英暨發動機產修聯盟）由聯合動力、南亞技術學院、金工中心、漢翔航空、駐龍精密、晟田科技、科力航太、成新科技、榮陞精密、朝宇航太、穎明工業等11家產學研機構組成。

經發局進一步指出，高雄隊匯集業界菁英，聯合動力代理加拿大直升機國際大廠Clearwater Defense Systems Corp.的技術與資源，南亞技術學院則負責培育具維修研發專業能力之國軍人才，另有即將聯合進駐仁武產業園區的駐龍精密、科力航太、成新科技等公司，短期以軍機發動機維修備品為載具，帶領高雄廠商快速切入發動機產修市場，有朝一日高雄成為航太零組件之都。

局長廖泰翔說，疫情衝擊下全球航太產業損失超過千億美元，疫情趨緩後軍用航太市場需求仍大於商業市場，高雄是台灣航太零組件與結構件重要生產聚落，產值佔全台發動機零組件產製維修產值的3成左右，不能錯過此波商機，疫情的衝擊也凸顯航太產業多元發展的重要性，盼透過聯盟成立開拓訂單商機。

疫情 菁英 高雄市

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