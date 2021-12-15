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金門縣府與莊福文教基金會簽約 共同推動野生動物保育

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（左）、莊福文教基金會董事長賴振融（右）簽訂「共同推動金門野生動物保育」契約。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）、莊福文教基金會董事長賴振融（右）簽訂「共同推動金門野生動物保育」契約。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天與莊福文教基金會簽訂「共同推動金門野生動物保育」合作契約，雙方就野生動物救傷、照養、教育、推廣、保育研究、環境教育進行合作，未來協助金門縣府導入專業人力、醫療器材、人才培訓。

隸屬六福集團旗下的莊福文化教育基金會，成立宗旨是為了推廣動物保育及環境教育工作，同時關懷國際及本土瀕危保育物種，在國內野生動物保育領域上有著領導地位。

過往金門的動物保育仰賴地方保育團體，金門縣長楊鎮浯表示，金門有著豐富且珍貴的生態資源，許多瀕臨絕種野生動物如歐亞水獺、金龜更僅存於金門，10月下旬縣府剛在金湖地區建置了野生動物救傷站，但整體的保育救護、研究及環境教育推廣還有精進的空間。

楊鎮浯認為，不應由民間團體獨力奮戰，所以除了倡議籌建野生動植物保育平台，也應該要引進專業單位，從保育、救傷、復育、教育等全面向紮根，把保育觀念融入成為在地居民生活一部分。

簽約儀式由金門縣長楊鎮浯、莊福文教基金會董事長賴振融代表簽署，未來雙方可相互諮詢交流，導入專業人力與醫療器材，賴振融表示，莊福文化教育基金會成立宗旨是為了推廣動物保育及環境教育工作，同時關懷國際及本土瀕危保育物種，並致力於保護野生動物生存權，將資源回饋於社會、偏鄉、弱勢。為發揚並補足離島專業資源缺乏之困境，先前就曾蒞金拜會縣長並與洽談合作規劃事宜，希望藉由雙方合作強化金門與外界之交流，以共創雙贏。

莊福文教基金會在野生動物保育經驗相當豐富，如瀕危物種白犀牛復育更是國際知名的成就，依此次簽署的合作契約，未來雙方可相互諮詢交流，導入專業的人力以及醫療器材，莊福文教亦預定提供獸醫回訓機制，協助金門的獸醫師不斷的精進，未來還會有教育札根、導入在地居民參與等短中長期的計畫，希望藉由外部力量，補足離島野生動物救援量能，讓金門在地物種得以繁衍永續。 　

簽約儀式由金門縣長楊鎮浯（右）、莊福文教基金會董事長賴振融（左）代表簽署。記者蔡家蓁／攝影
簽約儀式由金門縣長楊鎮浯（右）、莊福文教基金會董事長賴振融（左）代表簽署。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在受訪時表示，不應由民間團體獨力奮戰，所以除了倡議籌建野生動植物保育平台，也應該要引進專業單位。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在受訪時表示，不應由民間團體獨力奮戰，所以除了倡議籌建野生動植物保育平台，也應該要引進專業單位。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天與莊福文教基金會簽訂「共同推動金門野生動物保育」合作契約，雙方團隊合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天與莊福文教基金會簽訂「共同推動金門野生動物保育」合作契約，雙方團隊合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 獸醫師 楊鎮浯

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