高雄「城中城」浴火成危建 明早9點10分強制拆除

高雄城中城大樓10月14日發生大火，經三大技師公會聯合鑑定，判為危樓，高市府依法公告後，16日上9點10分將啟動拆除。高市府針對城中城亦將啟動公益性跨區區段徵收暨都市計畫迅行變更，都市計畫變更書、圖草案已於12月6日起公告公開展覽至明年元月5日止。12月23日上午10點及下午2點30分將分別在前金、鹽埕二區公所舉說明會。

高市工務局已於11月17日在城中城大樓現場張貼公告，限期住戶1個月內完成搬遷，明早8點50分由工務局、都發局及消防局簡報，副市長林欽榮會率市府團隊在街口一同祭拜，9點10分啟動拆除。

另都發局為解決城中城危樓及原住戶與所有權人安置問題，首創「公益性跨區區段徵收」方案，副市長林欽榮表示，高市府針對此事已啟動「變更高雄市都市計畫（前金、新興、苓雅地區）產業專用區細部計畫案」及「變更高雄市都市計畫(鹽埕地區)細部計畫第四種商業區為公園用地案」兩個都市計畫細部計畫變更案。

都發局長吳文彥表示，經地政局意願調查結果，市府已取得逾8成的土地所有權人同意辦理跨區區段徵收。以前金區七賢國中舊址東側約1.2公頃土地做為跨區區段徵收抵價地，並提供做為社會住宅公益設施。

其中區段徵收抵價地區位劃設為第2種產業專用區，容積率為630%，與城中城原址第四種商業區之容積率相同，土地使用可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。臨市中一路、賢中街一側，則規劃為社會住宅基地，土地使用劃為第1種產業專用區，容積率維持490%，土地使用一樣可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

國家住都中心將出資約30億元，在七賢國中舊址興建600戶社會住宅以及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住以及在地青年與企業創業辦公使用。城中城現址則變更為公園用地，充實鹽埕老舊社區的公共設施與開放空間。