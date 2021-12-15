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搭船遊港嚐美味 異業結盟行銷在地食材
110年度「農村社區農產產品銷售據點在地食材推廣」今天特別與高雄輪船公司異業結盟，搬上高雄輪舉辦，藉由搭船遊港品嚐美味，行銷南部在地食材，在高雄暖暖冬陽下，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。
為推廣小農提供給農民直銷站及社區小舖直銷的優質食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，今天在高雄輪上與企業及南高屏農民直銷站一同推廣優質在地農產品，並請帕莎蒂娜法式餐廳結合南高屏在地優質食材為大家煮出一道道好料理，讓各企業更能體驗台灣在地好滋味。
農糧署南區分署秘書游淑敏表示，透過在地優質農產品，讓企業及消費者更支持台灣在地食材運用，獲得更多民眾認同台灣優質農產品，擴大在地農產品與進口農產品的差異化，促使農產品地產地消理念長期扎根發展。
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