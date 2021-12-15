快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭船遊港嚐美味 異業結盟行銷在地食材

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影
為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影

110年度「農村社區農產產品銷售據點在地食材推廣」今天特別與高雄輪船公司異業結盟，搬上高雄輪舉辦，藉由搭船遊港品嚐美味，行銷南部在地食材，在高雄暖暖冬陽下，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。

為推廣小農提供給農民直銷站及社區小舖直銷的優質食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，今天在高雄輪上與企業及南高屏農民直銷站一同推廣優質在地農產品，並請帕莎蒂娜法式餐廳結合南高屏在地優質食材為大家煮出一道道好料理，讓各企業更能體驗台灣在地好滋味。

農糧署南區分署秘書游淑敏表示，透過在地優質農產品，讓企業及消費者更支持台灣在地食材運用，獲得更多民眾認同台灣優質農產品，擴大在地農產品與進口農產品的差異化，促使農產品地產地消理念長期扎根發展。

為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影
為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影
為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影
為了行銷南部在地食材，中華鄉村發展學會在農糧署輔導下，與高雄市輪船公司合作，滿載南部食材入菜的在地好滋味，讓現場與會企業界、小農快樂出航嚐美食、邊賞高雄港的冬日風情。記者劉學聖／攝影

農民 農糧署 暖冬

延伸閱讀

綠南台灣拚公投喊出高雄開最多票 台南不同意比例最高

大高雄第4季開發區土地標售 標脫率100%

華信航空高金航線111年1月首航 機票16日開賣

拓展在地食材能見度 異業結盟高雄輪推廣媒合

相關新聞

金門醫院冬天沒熱水惹民怨 陳玉珍要求衛福部改善

金門醫院的熱水供應系統傳出故障，導致住院患者將近一週無熱水可用，有民眾向立委陳玉珍反應，對此，陳玉珍今天在立法院衛環委員...

高雄「城中城」 浴火 成危建 明早9點10分強制拆除

高雄城中城大樓10月14日發生大火，經三大技師公會聯合鑑定，判為危樓，高高市依法公告後，16日上9點10分將啟動拆除。高...

搭船遊港嚐美味 異業結盟行銷在地食材

110年度「農村社區農產產品銷售據點在地食材推廣」今天特別與高雄輪船公司異業結盟，搬上高雄輪舉辦，藉由搭船遊港品嚐美味，...

高雄大學特區一筆「住三」土地9家建商搶 單坪60.9萬售出

高市府地政局110年度第4季開發區土地標售作業今天開標，受台積電利多激勵，此波釋出10標抵費地與區段徵收標售地，共收到4...

紫斑蝶季、寶來溫泉季來臨 茂管處多項遊程精彩登場

觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂林國家風景區管理處陸續扶持、推廣部落產業與特色遊程，如高雄茂林魯凱手工麵包、桃源寶山...

爬高雄柴山不擔心口渴 三處奉茶站今天起供應茶水

高雄柴山是市區民眾運動休閒的熱門場地，奉茶文化行之有年。受疫情影響，七蔓、雅座、盤榕三大奉茶站今年5月起停止供應茶水，避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。