高雄大學特區一筆「住三」土地9家建商搶 單坪60.9萬售出

高市府地政局110年度第4季開發區土地標售作業今天開標，受台積電利多激勵，此波釋出10標抵費地與區段徵收標售地，共收到40封標單，10標全部標脫，市庫進帳23億5786萬餘元，其中高雄大學藍田西段一筆1582坪土地，有9家建商搶標，最終由福懋建設旗下福熙實業以總價9億6389.9萬元，每坪約60.9萬元得標，溢價率高達69%，創當地住宅區地價新高記錄。

台積電效應外溢，不只左楠一帶房價飆漲，建商搶地也搶得凶。楠梓高大特區藍田西段一筆位在大學十街旁的「住三」土地，就多達9家建商搶標，今天被福熙實業溢價搶得，隔鄰北側另有一筆住三精華地，預料是下一波搶標重點。

另高雄岡山87期重劃區信義段介壽路與鵬程東一路口角窗一筆土地，底價約達4億9715萬元，單坪底價約55.5萬元，6家建商搶標下，由天玉集團旗下鑫龍騰開發以總價6億5189萬元、每坪高達72.82萬元得標，溢價率達31.13%，也創岡山土地標售近年來新高地價記錄！

根據「台灣房屋」集團彙整高雄市開發區土地標售紀錄，本季除楠梓藍田西段以單價60.8萬元突破新高，其岡山信義段、小港坪鳳段均創下標售新高單價。

高雄市地政局表示，今年最終場土地標售，以楠梓區藍田西段、仁武八卦段及岡山信義段等土地最多人競標。楠梓區藍田西段住三用地是本季面積最大，底價最高的標的，龍騰、華友聯等知名建商都出價逾8億元搶標，超越今年第一季由遠雄建設寫下的43萬單價，成為本季最高總價與溢價雙冠王！

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，目前楠梓區預售與新屋最高成交價，每坪已有26萬到28萬元的實力，未來若持續因缺工缺料推升成本，再加上護國神山發威，此區房價不排除一路衝破3字頭。他說，今年8月傳出台積電擬設廠楠梓，房市買氣就十分活絡，如今台積電確定進駐，楠梓更成為各大建商必爭之地。近期楠梓一帶土地，不僅漲聲響起，部分地主亦暫時封盤惜售，也促使建商追價搶地卡位。