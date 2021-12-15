金門醫院冬天沒熱水惹民怨 陳玉珍要求衛福部改善

金門醫院的熱水供應系統傳出故障，導致住院患者將近一週無熱水可用，有民眾向立委陳玉珍反應，對此，陳玉珍今天在立法院衛環委員會中質詢衛福部，要求衛福部強化支援離島醫院，對於一些關鍵性且不易採購的重要零件，可以建立起「備援零件制度」，讓離島醫院在設備維護上，可以及時更換。對此，金門醫院表示，已進行修復，針對預防性零件組備援方案，會再研議。

請問衛福部長冬天可忍受多少天不洗澡？陳時中表示頂多3天。陳玉珍今天在質詢時表示，金門醫院綜合醫療大樓鍋爐(兩顆)內膽及加熱器破損故障，雖說緊急搶修，但因相關零件須由台灣調貨，船班未搭配上，因此預計修復完畢需時一週。

陳玉珍表示，類似的問題，可能在本島的發生機率比較容易解決。因為即便設備有所損壞，相關設備零件可全島調貨，頂多一兩天即可解決。然而離島地區受限船班，運氣不好時，可能就要多至1週才能修復。雖然衛福部說目前熱水系統已修復完畢，但長期來說，還是應該降低風險，對於一些關鍵性且不易採購的重要零件，可以建立起「備援零件制度」，讓離島醫院在設備維護上，可以及時更換，讓設備儘速恢復運作。

陳時中答詢時表示，對於離島各醫院的設備維修零件，衛福部會全力協助離島醫院來改善，建立備援制度，將相關重要零件預先採購起來，避免類似事件再度重演。

金門醫院副院長陳根雄表示，12月06日該院的綜合醫療大樓2台120加侖之電能熱水鍋爐同時故障，無法搶修，需更換新品，經洽詢金門各商家皆無同容量之大型電能熱水鍋爐新品，故需自台灣調貨，經辦理緊急採購及搶修後，於10日下午19時恢復熱水供應。