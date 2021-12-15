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擴大金門保育救傷量能 縣府與莊福文教基金會簽約

中央社 / 金門縣15日電

金門縣政府與莊福文教基金會15日簽約，雙方將就野生動物救傷、保育研究、環境教育等合作；縣府盼藉由外部力量，補足野生動物救援量能，讓在地物種得以永續繁衍。

簽約儀式在金門縣政府大禮堂舉行，由縣長楊鎮浯與莊福文教基金會董事長賴振融共同簽署。

楊鎮浯表示，金門有豐富且珍貴的生態資源，許多瀕臨絕種野生動物，如歐亞水獺、金龜僅存在金門；雖然10月下旬，縣府才在金湖地區建置野生動物救傷站，但整體保育救護、研究及環境教育推廣還有精進的空間。他說，莊福文教基金會在野生動物保育領域具有領導地位，這次願意提供金門外部協助，代表金門朝向設定的目標又往前邁進了一步。

楊鎮浯說，莊福文教在野生動物保育經驗相當豐富，如瀕危物種白犀牛復育更是國際知名的成就，依照這次簽署的合作契約，未來雙方可相互諮詢交流，導入專業的人力以及醫療器材。

莊福文教董事長賴振融表示，基金會成立宗旨是為了推廣動物保育及環境教育工作，同時關懷國際及本土瀕危保育物種，並致力於保護野生動物生存權，將資源回饋於社會、偏鄉、弱勢。他說，為發揚並補足離島專業資源缺乏的困境，之前曾到金門拜會楊鎮浯並洽談合作規劃事宜，希望藉由雙方合作強化金門與外界交流，共創雙贏。

賴振融說，未來莊福文教預定提供獸醫回訓機制，協助金門的獸醫師不斷精進，未來還會有教育扎根、導入在地居民參與等短中長期的計畫，希望藉由外部力量，補足離島野生動物救援量能，讓金門在地物種得以繁衍永續。

金門 楊鎮浯 獸醫師

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