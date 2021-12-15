大高雄第4季開發區土地標售 標脫率100%

高雄市政府地政局今天辦理今年第4季開發區土地標售，計有40標封參與投標，共標出10標、13筆土地，合計標售金額達新台幣23億5786萬餘元，標脫率100%。

地政局新聞稿表示，綜觀標售結果，開發區土地推出 10標13筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，共吸引40標封參與投標，共標出10標13筆土地，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，獲投資人認同。

高雄巿開發區土地標售期程採「333」制，即固定每年3、6、9、12月的第三個星期三辦理開、決標，屬例行性作業。依民政局數據，以六都近2年(109、110年) 標售巿地重劃區抵費地及區段徵收區標售地成果為例，高巿標售土地收入125.6億元，六都中排名第3，次於桃園巿、台中巿。

依地政局資料，第4季最受矚目的是87期重劃區1筆土地，位於岡山區介壽路及鵬程東一路，面積約895坪。因近省道台1線及捷運南岡山站，附近有公16、公17、兆湘國小、劉厝公園及岡山文化中心，具備優質居住環境及交通便捷要件，吸引6家投資人參與投標，最後以總價6億5189萬元標脫，溢價率31.13%，每坪標脫價72.8萬元，顯見87期重劃區發展潛力受投資人肯定。

另外，高雄大學區段徵收，推出1筆住3用地，臨大學10街，面積約1583坪，近國中、小用地及後勁溪，有9標封搶進，以9億6389萬餘元標脫，每坪標脫價達60.9萬元，溢價率69.01%，為第4季投標封數及溢價率最高者。

新聞稿指出，48期市地重劃區推出1標2筆住4用地，合計面積約225坪，因近三塊厝車站、三民國小及三民市場，生活機能完善。2標封參與投標，以1億8200萬元標脫，每坪標脫價81萬餘元，溢價率約12.43%。

77期市地重劃區，推出2標2筆土地，共吸引6家投資人搶進，1筆面積約117坪土地，位於20米鳳南一路，每坪標脫價39.2萬元；另筆面積約310坪土地，臨紅毛港路及代德三街，以每坪42.9萬元標脫。

84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，居住環境佳。這季推出1筆土地，臨永新二街及6米道路，有8標封參與投標，每坪標脫價35.4萬元，溢價率達50.8%。

大坪頂5號道路區段徵收區，第4季在同一街廓推出1標2筆土地，合計面積1071坪，以每坪23.2萬元標脫；高坪2期區段徵收區推出1筆住2用地，面積534坪，有5標封搶進，每坪標脫價14.6萬元；另大寮及五甲農地重劃區各推出1筆及2筆土地也順利標脫。