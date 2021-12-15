拓展在地食材能見度 異業結盟高雄輪推廣媒合

為南部農民直銷站優質食材拓展更多通路，中華鄉村發展學會和高市輪船公司異業結盟，透過在高雄輪上舉辦推廣活動，烹調在地食材好料理，並媒合直銷站主與企業，提高能見度。

為推廣小農提供給農民直銷站，以及社區小舖直銷優質食材，中華鄉村發展學會在農委會農糧署輔導下，與高雄市輪船股份有限公司合作，上午11時在高雄輪上與20多個企業單位，以及南高屏農民直銷站舉辦「農村社區農產品銷售據點在地食材推廣」活動，現場由法式餐廳業者結合在地優質食材煮出好料理。

中華鄉村發展學會發言人蔡聖漢現場接受中央社記者訪問表示，學會與高市輪船公司異業結盟，開拓農民直銷站能見度，現場讓法式主廚將直銷站農產品烹調入菜，讓在場企業一目瞭然知道在地農產品，農民直銷站經營者媒合20幾個企業面對面互動，提供直接訂購平台。

他指出，未來也會和高市輪船公司合作舉辦活動，除了讓遊客搭船欣賞港區美景，一邊品嚐南高屏在地食材料理，提高在地農產品能見度。

中華鄉村發展學會新聞稿指出，現場請到南部各企業人士及相關餐廳主廚與南高屏各直銷站及社區小舖經營者面對面媒合，透過各自介紹其在地優質農產品，讓企業及消費者更支持在地食材運用。

希望透過此媒合模式，擴大農民直銷站知名度及銷售量，獲得更多民眾認同台灣優質農產品，擴大在地農產品與進口農產品差異化，促使農產品產銷理念長期紮根發展。