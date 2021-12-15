高雄城中城大樓 提前至12/16開拆
高雄市城中城大火後，建物被3大技師公會聯合鑑定為危樓，市府原定17日進行強制拆除，但今天宣布將提前至明天拆除；同時市府獲8成地主同意後，已同步啟動公益性跨區區段徵收程序。
高雄市工務局今天發布新聞稿表示，位在鹽埕區府北路上城中城大樓，遭受火害後，經3大技師公會聯合鑑定為危樓，市府將依據建築法第81、82條規定，於12月16日起展開拆除作業。
工務局指出，此前已於11月17日於城中城大樓現場張貼公告，限期住戶於1個月內完成搬遷作業。如今期限已屆並完成搬遷安置，市府將於12月16日上午8時50分，由工務局、都發局及消防局進行簡報後，接續由副市長林欽榮率市府團隊於府北路及大有街口一同祭拜後，於上午9時10分啟動拆除。
城中城危險大樓拆除作業將展開，跨出改造鹽埕風貌第一步。市府也在徵得城中城地主8成同意後，啟動「公益性跨區區段徵收」方案程序，並將於23日分別在前金、鹽埕兩地區公所舉辦說明會，說明跨區區段徵收及都市計畫變更內容。
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