馬祖通過光害管制自治條例 保護生態與觀光

連江縣議會今天通過「連江縣光害管制自治條例」，針對地區光害標準、管制對象與審議機制等訂定罰則，並劃設考量生態與觀光資產的光敏感區。

馬祖通過「連江縣光害管制自治條例」，未來將由連江縣政府劃設光敏感區，範圍涵括馬祖地區藍眼淚觀賞區域、馬祖雌光螢棲地與觀星的暗空保護區；界定光害的標準；明定地區發光物的管制對象與審議機制，並明定罰則。

台灣暗空協會透過新聞稿說明，未來馬祖地區將參考環保署「光污染管理指引」，界定光害標準，以上限最大輝度650Nit（測量點狀光源的標準）與垂直照度25Lux（平面亮射的照度標準）為範圍，而影響行車安全閃爍光源，未來也將管制。

台灣暗空協會表示，連江縣明訂光害管制對象與審議機制，條文訂定全縣面積超過25平方公尺且在道路兩側30公尺內的發光物，都須事提供資料給審議小組審查，主要是預防大型T霸廣告形成地方光害。

針對罰則，台灣暗空協會說明，連江縣的主管機關將有查處測量權責，未來未依規定者限期未改善，可以處光源相關所有權人或使用人新台幣1萬元以上至10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台灣暗空協會理事長林正修接受訪問表示，「連江縣光害管制自治條例」通過，具歷史意義並開創管制光害新局，馬祖過去因實施戰地政務具有燈火管制，導致馬祖地區不像台灣本島公共照明普及，解嚴後離島居民盼改善地區照明管制，裝設路燈密度高。

林正修表示，在馬祖夜賞藍眼淚興起後，加上農委會林務局籌設馬祖列島雌光螢重要棲息環境，地方居民與遊客意識到路燈過亮等光害問題。

台灣暗空協會表示，近年因北竿鄉大坵島推動申請國際暗空公園，地區開始注重光害與觀星品質，但是對岸漁船捕撈與季節性捕魚燈光害，也影響各島的觀星品質，在「連江縣光害管制自治條例」通過後，將是地區須努力方向。