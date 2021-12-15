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紫斑蝶季、寶來溫泉季來臨 茂管處多項遊程精彩登場
觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂林國家風景區管理處陸續扶持、推廣部落產業與特色遊程，如高雄茂林魯凱手工麵包、桃源寶山茶席等，茂管處表示，國旅升溫加上五倍券、國旅券加持，正適合到氣候合宜、景色優美的高雄屏東山區旅遊，邀民眾前往輕旅行。
茂管處表示，茂林國家風景區轄內擁有豐富的自然地景，及多元族群文化造就迷人的原鄉部落風貌，茂管處長期扶持多樣性優質遊程，為開拓高屏山麓旅遊市場，也於本月10日至台中以深度座談方式，向旅遊部落客、揪團主、企業福委會、相關產業業者等焦點團體推介遊程，同時進行意見交流，獲得高度期待。
茂管處表示，近期推出「蝶與山之約」山旅輕行及「越冬‧越山」等主題，串聯高雄茂林紫斑蝶季、屏北原鄉部落巡禮、高屏山區小鎮漫遊等的景點遊程，都與旅行社合作並已上架販售，民眾可透過主題式套裝遊程，漫遊高屏山麓。
茂管處長柯建興表示，正值紫斑蝶季，六龜寶來不老溫泉季也已熱鬧展開，即日起至明年3月還有「山那邊的市集」，周周有精彩活動，更多遊程及活動資訊可至茂管處官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw 及臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」查詢。
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