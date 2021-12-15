快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫斑蝶季、寶來溫泉季來臨 茂管處多項遊程精彩登場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供

觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂林國家風景區管理處陸續扶持、推廣部落產業與特色遊程，如高雄茂林魯凱手工麵包、桃源寶山茶席等，茂管處表示，國旅升溫加上五倍券、國旅券加持，正適合到氣候合宜、景色優美的高雄屏東山區旅遊，邀民眾前往輕旅行。

茂管處表示，茂林國家風景區轄內擁有豐富的自然地景，及多元族群文化造就迷人的原鄉部落風貌，茂管處長期扶持多樣性優質遊程，為開拓高屏山麓旅遊市場，也於本月10日至台中以深度座談方式，向旅遊部落客、揪團主、企業福委會、相關產業業者等焦點團體推介遊程，同時進行意見交流，獲得高度期待。

茂管處表示，近期推出「蝶與山之約」山旅輕行及「越冬‧越山」等主題，串聯高雄茂林紫斑蝶季、屏北原鄉部落巡禮、高屏山區小鎮漫遊等的景點遊程，都與旅行社合作並已上架販售，民眾可透過主題式套裝遊程，漫遊高屏山麓。

茂管處長柯建興表示，正值紫斑蝶季，六龜寶來不老溫泉季也已熱鬧展開，即日起至明年3月還有「山那邊的市集」，周周有精彩活動，更多遊程及活動資訊可至茂管處官網 https://www.maolin-nsa.gov.tw 及臉書粉絲專頁「Fun心遊茂林」查詢。

觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂管處邀民眾前往輕旅行。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂管處邀民眾前往輕旅行。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供
觀光局茂林國家風景區管理處與在地產業合作推出多項特色遊程，邀民眾趁冬季到高屏山區旅遊。圖／茂管處提供

國家風景區 紫斑蝶

延伸閱讀

台人愛玩的都在這！Klook公布四大年度旅遊Top 10

立院內政委員會訪視北橫 催生國家風景區

宜蘭／2021冬戀蘭陽溫泉季 來場如夢如幻《仲夏夜之夢》

「2021冬戀蘭陽溫泉季」今開幕 熱鬧踩街嗨翻礁溪

相關新聞

高市愛河採國際級智慧控燈系統 要讓台灣燈會更閃耀

台灣燈會明年重返高雄，高雄市這次打造雙主場，燈區場域面積規模刷新紀錄，更以「陸海空」全面策展的概念佈局，結合高雄智慧城市...

紫斑蝶季、寶來溫泉季來臨 茂管處多項遊程精彩登場

觀光局茂林國家風景區正值紫斑蝶季，茂林國家風景區管理處陸續扶持、推廣部落產業與特色遊程，如高雄茂林魯凱手工麵包、桃源寶山...

爬高雄柴山不擔心口渴 三處奉茶站今天起供應茶水

高雄柴山是市區民眾運動休閒的熱門場地，奉茶文化行之有年。受疫情影響，七蔓、雅座、盤榕三大奉茶站今年5月起停止供應茶水，避...

高捷公益交響音樂會 周六中央公園站登場

去年因疫情停辦的高雄捷運交響音樂會，今年將再次舉辦，「2021高雄捷運公益交響音樂會」本周六晚上7點在捷運中央公園站準時...

打造9米高大鮪魚遊戲塔 潘孟安：明年兒童節禮物

屏東縣府致力於改造各鄉鎮老舊公園，讓公園不只是在地居民休憩場所，也能成為成人體健機能、生態教育及親子共享的全方位新據點，...

金門醫院鍋爐修復須一周 陳時中稱自己可3天不洗熱水澡

立委陳玉珍接獲民眾陳情，衛福部金門醫院熱水供應系統日前故障，造成住院病患無法洗熱水澡，非常不方便。陳玉珍今於立法院社福及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。