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爬高雄柴山不擔心口渴 三處奉茶站今天起供應茶水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
柴山登山步道有三大奉茶站，許多熱心山友天天背水上山給口渴山友享用，圖為雅座奉茶站。圖／壽山國家自然公園管理處提供
柴山登山步道有三大奉茶站，許多熱心山友天天背水上山給口渴山友享用，圖為雅座奉茶站。圖／壽山國家自然公園管理處提供

高雄柴山是市區民眾運動休閒的熱門場地，奉茶文化行之有年。受疫情影響，七蔓、雅座、盤榕三大奉茶站今年5月起停止供應茶水，避免山友群聚。壽山國家自然公園管理處表示，疫情趨緩，今天起開放三大奉茶站恢復提供茶水，不過奉茶站不提供茶具，民眾喝完茶要立刻戴上口罩，後續視疫情採滾動式檢討。

今年5月疫情升溫，美濃月光山步道、甲仙六義山步道，以及屏東尾寮山、北大武山、里龍山等地步道紛公告暫停開放，疫情降溫後才恢復通行。疫情嚴峻之際，高雄市區的柴山正常開放，成為山友外出透氣的小確幸。

柴山雖然未禁止民眾登山運動，不過考量防疫避免群聚，管理處從5月11日起禁止三大奉茶站供應茶水，近期疫情趨緩後，奉茶隊背水志工與不少山友都期盼奉水站恢復供茶，享受流汗後三五好友喝茶小憩的優閒時光。

柴山今天起開放七蔓、雅座、盤榕三大奉茶站奉茶，但仍要遵守防疫規定。壽山國家自然公園管理處表示，三大規定如下，第一、奉茶站內不再放置茶具、飲水用具等器皿供遊客共用，除飲水外，禁止飲食。第二、民眾飲水完畢後應立即戴上口罩。第三、加強環境清消及放置酒精或乾洗手液供民眾使用等管理措施。

自管處呼籲，遊客應落實個人防護措施、保持社交距離，後續依中央流行疫情指揮中心及高雄市政府公布之最新防疫規定事項，滾動調整相關管制措施。

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