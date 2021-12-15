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高捷公益交響音樂會 周六中央公園站登場

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
圖為2019高雄捷運公司舉辦的公益交響音樂會。圖／高捷提供
圖為2019高雄捷運公司舉辦的公益交響音樂會。圖／高捷提供

去年因疫情停辦的高雄捷運交響音樂會，今年將再次舉辦，「2021高雄捷運公益交響音樂會」本周六晚上7點在捷運中央公園站準時演出，以高捷輕軌少女隊攜手各動漫系列名曲為主題，邀民眾一起享受鬼滅之刃、航海王、火影忍者疾風傳等動漫主題曲，度過熱血音樂之夜。

過去高捷舉辦免費的「2018仲夏夜動漫交響音樂會」、「2019 Fantastic Movie Themes公益交響音樂會」等，高捷公司再次邀請南台灣交響樂團、網路當紅音樂演奏家RuRu與品舒，帶來熱血澎湃的音樂饗宴，將有輕軌少女隊、進擊的巨人、新世紀福音戰士、太空戰士7、火影忍者疾風傳、獵人、鬼滅之刃、航海王及高捷少女等動漫畫節目主題曲。期待藉由這些曲目喚醒大家的熱情，迎向充滿希望的全新未來，也呼應主題「Animation Best！動漫，最高！」

高捷表示，音樂會將穿插精彩聲樂、Cosplay動感舞蹈表演（由KIRABASE扮演輕軌少女隊、HINAKO&月讀女僕扮演高捷少女）及EvolutioN舞團螢光棒熱力演出，帶來聽覺與視覺的雙重饗宴。現場除了主舞台區，也會有現場轉播區及網路直播（輕軌少女隊IG、高捷YouTube頻道）。

為響應公益，音樂會當天也會販售200元愛心節目單，每份附贈輕軌少女隊特製版一卡通一張。數量有限。力行「一次公益不算少，二次公益更美好」理念，義賣所得結餘款由高捷公司總經理王亞洲現場致贈予中華民國喜願協會。王亞洲表示：年底除了公益音樂會，高捷還將陸續推出知名IP主題列車及主題車站、配合五月天跨年及台灣燈會等活動，讓高捷系統洋溢幸福歡樂氛圍。

高捷 音樂會 輕軌

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