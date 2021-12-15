城中城大樓公益跨區段徵收 高市開說明會

高市府為城中城災後處置，啟動公益性跨區區段徵收暨都市計畫迅行變更，將於23日分別在前金、鹽埕兩地區公所舉辦說明會，說明跨區區段徵收及都市計畫變更內容。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，為城中城災後處置，啟動公益性跨區區段徵收暨都市計畫迅行變更，包括都市計畫變更書、圖草案已於12月6日起公告公開展覽，至民國111年1月5日止。23日上午10時在前金區公所、下午2時30分在鹽埕區公所舉辦兩場說明會，說明跨區區段徵收及都市計畫變更內容。除依規定通知土地所有權人外，為求周延，也通知有房無地的屋主，屆時將由都發局說明都計變更草案，地政局說明區段徵收內容。

為解決城中城危樓及原住戶與所有權人安置問題，高市府首創「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理公益性跨區區段徵收，保障原住戶及所有權人居住權及財產權。

都發局長吳文彥說明，為保障城中城相關權益人居住權及財產權，提出「公益性跨區區段徵收」方案。經地政局意願調查結果，已取得逾8成的土地所有權人同意辦理跨區區段徵收。在前金區七賢國中舊址的變更細部計畫草案，將東側約1.2公頃土地做為跨區區段徵收抵價地，及提供社會住宅公益設施。其中區段徵收抵價地區位，劃設為第2種產業專用區，容積率為630%，與城中城原址第4種商業區容積率相同，土地使用可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

吳文彥說，跨區區段徵收範圍臨市中一路、賢中街一側，規劃社會住宅基地，土地使用劃為第1種產業專用區，容積率維持490%，土地使用一樣可做海洋觀光相關產業、商業及住宅。國家住都中心將出資約新台幣30億元，興建600戶社會住宅、1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城沒有沒有房屋所有權居民租住，以及在地青年與企業創業辦公使用。

另外，鹽埕地區變更都市計畫草案，依鹽埕區公園用地公共設施服務水準檢討，尚缺1.76公頃。因此將城中城大樓現址變更為公園用地，以充實當地老舊社區公共設施與開放空間，期為發展密集舊城區注入綠意與新風貌，促進都市新活力。