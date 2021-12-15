民主峰會畫面被卡 唐鳳：發現狀況後立即處理

行政院政務委員唐鳳日前在白宮民主峰會簡報時，因地圖顏色標示問題，畫面遭切換，只剩聲音。但唐鳳今天強調，事先都有溝通，當場發現狀況後，也有立即處理。

高市府今天在高雄展覽館舉辦「迎接2022智慧城市展在高雄暨高雄市智慧城市推動委員會2021年會」，唐鳳及高雄市長陳其邁、國發會主委龔明鑫等人出席。

唐鳳在會前接受媒體聯訪，被問到白宮民主峰會的畫面爭議時說，那份地圖不管直播、或事後美方放上去的錄影檔，都有完整顯示。

唐鳳說，美方因為會議有不同語言翻譯頻道、口譯需求，她在會前就有提供包含簡報在內的中英文稿給美方，各位如果有去聽中文翻譯頻道，就可以發現，口譯都是用她的稿子在唸，這些事前都有溝通過。

唐鳳說，她當場發現有技術上的狀況後，因為自己有一份錄影檔，所以隨後就把這份錄影檔連結放到民主峰會官網上，「這部分在那兩天都處理完了」。

陳其邁表示，今天是智慧城市推動委員會例行性會議及2022智慧城市展在高雄，這幾年高雄也藉由很多傳產企業如中油、中鋼、台電等，以大帶小方式協助新創公司，也藉由外部創新，來解決傳產智慧製造所碰到的困難，加速傳產數位轉型。

龔明鑫說，很難想像1年半前，高雄還在討論要不要蓋摩天輪，誰會想到台積電真的會來高雄，但陳其邁做到了。他說，陳其邁在當行政院副院長時期，就看到數位轉型時代來臨，積極布局。如今台灣智慧城市要走向世界，高雄將扮演積極角色。